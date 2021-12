L’adhésion non permanente de l’Inde offre un équilibre «indispensable» au CSNU en 2021

Tout comme les économies et les nations commençaient à s’ouvrir, la propagation à la vitesse de l’éclair de la variante Omicron à travers le monde a donné plus de raisons de s’inquiéter.

Alors que l’Inde commençait son mandat de deux ans en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU en janvier 2021, la présence de New Delhi à la table du fer à cheval a fourni l’équilibre « bien nécessaire » à un moment où le puissant organe du monde corps aux prises avec des crises géopolitiques majeures, y compris en Afghanistan déchiré par la guerre.

Lorsque l’Inde a pris place au Conseil des 15 nations au début de l’année, le monde était encore sous le choc de la pandémie de COVID-19 qui a ravagé les nations et massacré les économies. Tout comme les économies et les nations commençaient à s’ouvrir, la propagation à la vitesse de l’éclair de la variante Omicron à travers le monde a donné plus de raisons de s’inquiéter.

« Je suis profondément inquiet. Si les choses ne s’améliorent pas – et s’améliorent rapidement – ​​nous ferons face à des temps encore plus difficiles. COVID-19 ne va pas disparaître. Il devient clair que les vaccins à eux seuls ne permettront pas d’éradiquer la pandémie », a récemment déclaré le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, lors de sa conférence de presse de fin d’année.

« Les vaccins évitent l’hospitalisation et la mort pour la majorité de ceux qui les reçoivent et ralentissent la propagation. Mais les transmissions ne montrent aucun signe de relâchement. Cela est dû à l’inégalité des vaccins, à l’hésitation et à la complaisance », a-t-il déclaré. Alors que l’Inde termine la première année de son mandat de deux ans en tant que membre non permanent, l’année a vu New Delhi fournir l’équilibre « bien nécessaire » vis-à-vis d’un -vis-à-vis des cinq membres permanents du puissant organe de l’ONU et de leurs fissures inter-ses. New Delhi a également été le pont pour s’assurer que la polarisation du Conseil n’affecte pas sa capacité à adopter un point de vue bien réfléchi.

Dans son discours à la 76e session de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre, qui a repris dans un format physique après être devenu virtuel l’année dernière en raison de Covid-19, le Premier ministre Narendra Modi a déclaré que les pays ayant une « pensée régressive » qui utilisent le terrorisme comme un « outil politique » doit comprendre que c’est une menace tout aussi grande pour eux aussi, dans une attaque voilée contre le Pakistan qui est souvent accusé par ses voisins de fournir des refuges aux terroristes. Il a également appelé à s’assurer qu’aucun pays » n’essaye de prendre profiter de la situation délicate en Afghanistan et l’utiliser pour ses propres intérêts égoïstes. « Il est très important de veiller à ce que le sol afghan ne soit pas utilisé pour propager le terrorisme et les attaques terroristes », a-t-il déclaré.

Modi a également déclaré que « Lorsque le bon travail n’est pas fait au bon moment, le temps lui-même détruit le succès de ce travail. a déclaré, ajoutant qu’un certain nombre de questions sont soulevées à l’ONU aujourd’hui.

« Nous l’avons vu pendant la crise climatique et Covid. La guerre par procuration en cours dans de nombreuses régions du monde, le terrorisme et la crise en Afghanistan ont approfondi ces questions. Il a lancé un appel clair pour « renforcer constamment l’ONU pour la protection de l’ordre mondial, des lois mondiales et des valeurs mondiales ». Lorsque l’Inde a assumé la présidence tournante du Conseil le 1er août, peu de gens s’étaient attendus au démantèlement de l’Afghanistan, qui est tombé aux mains des talibans le 15 août, laissant les nations de la région et le monde inquiets du sort de la guerre. pays déchiré et faisant craindre qu’une prise du pouvoir par les talibans n’efface les acquis des deux dernières décennies en matière de droits humains.

« Nous sommes au Conseil de sécurité à un moment très important où nous sommes non seulement aux prises avec la pandémie de COVID sans précédent, mais aussi face à des fissures, à la fois au Conseil de sécurité et à l’extérieur, qui doivent être comblées par une plus grande action collective plutôt qu’individuelle. initiatives », avait déclaré à PTI le représentant permanent de l’Inde auprès de l’ambassadeur des Nations Unies, TS Tirumurti.

Un pays de la taille de l’Inde avec sa politique étrangère indépendante a été un entrant bienvenu au Conseil de sécurité de l’ONU, fournissant l’équilibre « indispensable » vis-à-vis des cinq membres permanents du puissant organe des Nations Unies et de leurs fissures inter-se, il avait déclaré avant sa présidence du Conseil en août.

L’Inde a déclaré qu’en tant que voisin de l’Afghanistan, la situation dans le pays est une « grande préoccupation » pour elle et a espéré qu’il y ait une dispense inclusive, qui représente toutes les sections de la société afghane, soulignant qu’une « représentation plus large » aiderait l’arrangement à gagner plus d’acceptabilité et de légitimité.

C’est sous la présidence indienne du Conseil que l’organe des 15 pays a adopté une résolution importante exigeant que le territoire de l’Afghanistan ne soit pas utilisé pour menacer un pays ou abriter des terroristes et qu’il s’attend à ce que les talibans « adhèrent » aux engagements qu’ils ont pris concernant le le départ sûr et ordonné du pays des Afghans et de tous les ressortissants étrangers.

Il s’agissait de la première résolution adoptée par le puissant Conseil sur la situation en Afghanistan à la suite de la prise de Kaboul par les talibans et est intervenue l’avant-dernier jour de la présidence indienne du Conseil de sécurité pour le mois d’août.Tirumurti, dans une explication de vote en en faveur d’une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU accordant une exemption de sanctions pour l’aide humanitaire à l’Afghanistan, a rappelé au Conseil qu’alors que la situation en Afghanistan évolue, les attentes de la communauté internationale vis-à-vis de l’Afghanistan ont été clairement énoncées dans le Résolution 2593 du Conseil.

Le Conseil de sécurité de l’ONU, sous la présidence indienne, a également adopté à l’unanimité deux documents finaux importants sur la question du maintien de la paix, le ministre des Affaires étrangères S Jaishankar soulignant que l’Inde croit en la nécessité de « parler de la parole » en matière de sûreté et de sécurité des soldats de la paix de l’ONU.

Jaishankar, en tant que président du Conseil de sécurité en août, a organisé un débat ouvert sur le maintien de la paix sous le thème « Protéger les protecteurs ». Au cours de la réunion, une résolution sur la « Responsabilité des crimes contre les soldats de la paix des Nations Unies » ainsi qu’une déclaration présidentielle sur la « Technologie pour le maintien de la paix », le premier document du Conseil de sécurité des Nations Unies sur ce sujet, ont été adoptés.

La résolution sur la responsabilité des crimes contre les Casques bleus de l’ONU, rédigée par l’Inde, a été coparrainée par tous les membres du Conseil de sécurité et un total de plus de 80 États membres de l’ONU, signifiant le soutien de la communauté internationale à la question du maintien de la paix, que l’Inde avait souligné comme l’un des domaines prioritaires au cours de sa présidence de l’organe des 15 nations.

A cette occasion, l’Inde, en coordination avec l’ONU, a également annoncé le déploiement de la plate-forme UNITE Aware, qui, selon Jaishankar, est une initiative « basée sur l’attente qu’une opération de maintien de la paix entière puisse être visualisée, coordonnée et surveillée en temps réel. base. » En août, le Conseil de sécurité des Nations Unies, dirigé par l’Inde, a souligné la primauté de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) qui définit le cadre juridique applicable aux activités dans les océans, y compris la lutte contre les activités illicites en mer », adressant un fort message à la Chine.

Dans la déclaration présidentielle (PRST), adoptée à l’unanimité par le Conseil de sécurité, il a réaffirmé que « le droit international, tel qu’il est reflété dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (UNCLOS), définit le cadre juridique applicable aux activités dans le les océans, y compris la lutte contre les activités illicites en mer. Ceci est très important car il s’agit du tout premier document final du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la question de la sécurité maritime. Pour la première fois également dans le PRST, il y a des références à l’UNCLOS, une convention au sujet de laquelle la Chine a des réserves et des objections de longue date.

En 2016, un tribunal international a statué contre les revendications de droits de la Chine sur la mer de Chine méridionale contestée. Pékin a rejeté la décision qui favorisait les Philippines et a déclaré qu’il ne serait pas lié par elle. Modi est également devenu le premier Premier ministre indien à présider un débat public du Conseil de sécurité de l’ONU alors qu’il présidait la session de haut niveau sur le renforcement de la sécurité maritime – A Cas pour la coopération internationale’ le 9 août.

