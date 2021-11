L’adieu d’une légende

Oscar Washington Tabarez Aujourd’hui, il n’est plus l’entraîneur de l’Uruguay. Une équipe qui a pris les rênes en 2006. 15 ans plus tard, il fait ses adieux après les mauvais résultats obtenus lors de la phase de qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022, où Celeste, à cette époque, ne pouvait pas participer. Ils sont septièmes, à un point de la zone de dépassement.

Fin du deuxième cycle du sélectionneur de 74 ans à la tête de l’Uruguay. Le premier a commencé le 27 septembre 1988 et a duré jusqu’à la fin de la Coupe du monde 1990. Il a repris le commandement du banc en 2006. Au total, 224 matchs à la tête de La Celeste avec un bilan de 106 victoires, 58 nuls et 60 défaites.

aussi Oscar Washington Tabárez est l’entraîneur qui a dirigé le plus de matchs dans l’histoire des qualifications sud-américaines (74, playoffs compris, tous avec l’Uruguay) et celui qui a remporté le plus de matchs (31, le seul à franchir la barrière des 30). Tabárez est le deuxième entraîneur avec le plus de matchs dirigés contre la même équipe de Coupe du monde (20, tous en Uruguay). Il est également l’un des six DT à avoir remporté au moins 10 victoires en Coupe du monde. (dix)

La présence de l’Uruguay au Qatar est en danger

Après les défaites à Argentine (0-1) et contre la Bolivie (0-3) Lors de cette dernière pause en équipe nationale, l’équipe uruguayenne se classe septième à quatre journées de la fin de la phase de qualification. Le Brésil et l’Argentine ont déjà leur billet assuréBien que leur match soit en attente, les deux équipes ont montré leur puissance face aux autres.

L’Équateur et la Colombie occupent actuellement les deux autres sites d’accès direct, et est la sélection de Pérou qui irait au repêchage. Dehors, ils resteraient maintenant Chili et Uruguay, deux équipes historiques qui, à quatre jours de la fin de la phase qualificative, sont vues avec de l’eau jusqu’au cou.