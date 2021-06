L’adieu pétillant de Lorde aux émotions adolescentes

Comme titre de LordeLumineux deuxième album de , le mot « mélodrame » est presque trop parfait. Après tout, « dramatique » n’est qu’un autre mot que les gens utilisent pour rejeter les émotions des adolescents, en particulier celles des jeunes femmes. Le mélodrame est, à la base, une étude sur les émotions adolescentes, écrite par une jeune femme dans les dernières années de son adolescence. Il ne suffit pas de dire que Lorde chante simplement ses sentiments sur Melodrama – elle les peint, aussi vives et richement détaillées que son portrait sur la couverture de l’album.

Porté par le smash “Royals”, les débuts de Lorde, Pure héroïne, s’est vendu à plus de cinq millions d’exemplaires dans le monde et a transformé l’adolescent néo-zélandais à la voix rauque en une superstar de la pop. Elle est devenue membre de Taylor Swift‘s « squad », marchant sur le tapis rouge avec des personnalités comme Selena Gomez et HAIM. Elle est apparue en tant que chanteuse invitée (aux côtés de Joan Jett, Kim Gordon et St Vincent) lors de l’intronisation au Nirvana’s Rock and Roll Hall of Fame, chantant “All Apologies”. Elle a organisé et produit la bande originale de The Hunger Games: Mockingjay, Part 1, assemblant une liste impressionnante qui comprenait Ariana Grande, Grace Jones, et Kanye West. Pendant un moment, il semblait que nous allions voir Lorde partout.

Sortir du feu des projecteurs

Au lieu de cela, Lorde a largement pris le temps entre Pure Heroine et Melodrama pour sortir des projecteurs et grandir. La fille qui a déjà chanté « ça fait tellement peur, ça fait vieillir » s’est cachée des yeux du public et a fait la fête chez ses amis au lieu des boîtes de nuit. Elle a également subi deux changements profonds dans sa vie personnelle, emménageant dans sa propre maison et mettant fin à une relation de trois ans – quelque chose qu’elle a décrit comme son « premier grand chagrin ». Cependant, Lorde était déterminée à ce que les chansons qu’elle écrivait soient plus que de simples chansons de rupture : comme elle l’a dit Le magazine du New York Times deux mois avant la sortie de Melodrama, « C’est un album sur la solitude. Les bonnes et les mauvaises parties. »

Le premier single “Green Light” est le mélodrame le plus proche d’une chanson de rupture, mais Lorde n’a pas vraiment l’air navré. Elle a l’air provocante, presque vengeresse quand elle aperçoit son ex au bar avec sa nouvelle petite amie, voulant leur crier que c’est lui qui a couru quand les choses sont devenues sérieuses, et que, non, il déteste la plage. Mais elle ne le fait pas – elle ne veut plus perdre de temps à penser à cet imbécile. Elle veut trouver quelqu’un d’autre avec qui embrasser et danser, quelqu’un d’autre dont tomber amoureux et écrire des chansons. Elle veut faire de la musique sur les tout nouveaux sons qu’elle entend dans sa tête. Et puis vient le refrain, qui explose comme un pétard fluorescent : « Je l’attends, ce feu vert, je le veux !

“Green Light” était le seul morceau de l’album co-écrit par Joel Little, qui avait co-écrit et produit chaque morceau de Pure Heroine. Sur Melodrama, le rôle de Little a été rempli par Jack Antonoff, le leader de Bleachers qui s’était récemment lancé dans la production. Contrairement à la pulsation électronique sombre de Pure Heroine, la production d’Antonoff sur Melodrama est brillante dans le vrai sens du terme, scintillant pratiquement de lumière et de couleur. Si Pure Heroine était les 20 premières minutes du Magicien d’Oz, le refrain de “Green Light” marque le moment où Dorothy sort du Kansas sépia pour le Technicolor Land of Oz.

Pop transcendante et cathartique

Ces dernières années, Antonoff est devenu l’un des producteurs pop les plus polyvalents, collaborant avec Taylor Swift, St Vincent, Lana del Rey, et plus. Melodrama était, étonnamment, le premier album qu’Antonoff a produit qui n’était pas l’un des siens et il présente certains de ses travaux les plus impressionnants derrière les planches. Juste au moment où vous pensez que “The Louvre” va éclater dans un autre refrain comme celui de “Green Light”, il plonge dans un bassin de voix fantomatiques et fantomatiques.

Il y a un moment sur la première partie de “Hard Feelings/Loveless” où un autre producteur aurait pu mettre un solo de guitare, mais Antonoff ajoute un synthétiseur qui sonne, selon ses propres mots, “comme du metal bending”, et cela en fait l’un des les moments les plus choquants et passionnants de l’album. Et sur les chansons où il opte pour un point culminant conventionnel – le “Green Light” susmentionné et le plus proche “Perfect Places” de l’album – il livre une partie de la pop la plus transcendante et cathartique de la dernière décennie.

Mais Lorde est toujours le point central de ces chansons, comme elle devrait l’être. Sa voix, déjà l’une des plus distinctives de la pop, est une merveille sur Melodrama – sans fard et vulnérable sur des morceaux comme « Liability » et « Writer in the Dark », multipiste et distante sur d’autres. Dans ces moments-là, quand elle chante effectivement avec elle-même dans un registre plus élevé, c’est comme si les voix dans sa tête devenaient un chœur grec, l’incitant à agir selon ses peurs et ses désirs.

Grandeur cinématographique

Ce sont les propres mots de Lorde, plus que la production d’Antonoff, qui rendent ces peurs et désirs avec la grandeur cinématographique d’un film de John Hughes. Des mois avant que “Look What You Made Me Do” ne déclare l’ancien Taylor mort, Lorde a écrit deux chansons parfaites de Taylor Swift : Un adieu affectueux mais ferme à une ancienne flamme, “Writer in the Dark” est plein de coups de couteau lyriques Swiftian, tandis que « Supercut » donne une tournure nocturne 1989, en repensant à la relation et en réalisant que les moments forts ne sont qu’une partie de l’histoire. Parfois, elle décrit simplement la scène autour d’elle avec tant de détails que vous pouvez vous imaginer à la fête avec elle (“Oh mon Dieu, je ferme les dents / Autour de cette lime humide”, chante-t-elle sur “Sober”), tandis que d’autres fois, elle écrit sur l’intimité, ce sujet alléchant, de manière tactile et évocatrice (« Mes hanches ont raté tes hanches », dit-elle sur une chanson, « La moitié de ma garde-robe est sur le sol de ta chambre », murmure-t-elle sur une autre).

Sept mois avant la sortie de Melodrama, Lorde a eu 20 ans et pour célébrer l’occasion, elle lui a posté une lettre la page Facebook. Elle a évoqué les expériences qui ont façonné les chansons – le chagrin, la solitude, l’euphorie – et a promis à ses fans qu’ils pourraient bientôt entendre ces chansons. “Même quand j’étais petite, je savais que les adolescents brillaient”, a-t-elle écrit. « Je savais qu’ils savaient quelque chose que les enfants ne savaient pas, et les adultes ont fini par oublier. Sur Melodrama, Lorde s’est abandonnée une dernière fois à ses émotions d’adolescente avant de faire ses adieux.

