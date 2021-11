L’ADIF s’associe à la CAF pour créer un marché d’applications équitable

Aucun développeur ne devrait être contraint d’opérer sur un marché anticoncurrentiel qui entrave l’innovation, a déclaré Sijo Kuruvilla George, directeur exécutif de l’ADIF.

L’Alliance of Digital India Foundation (ADIF) a noué un partenariat avec la Coalition for App Fairness (CAF) pour créer un marché d’applications gratuit et équitable pour les développeurs. Dans le cadre de ce partenariat, les deux parties collaboreront pour créer des positions de plaidoyer communes et amplifier les événements, le contenu et les efforts. L’ADIF et la CAF ont mené le défi contre le duopole de Google et Apple en Inde et aux États-Unis respectivement, a déclaré l’ADIF dans un communiqué.

«Nous nous associons à un groupe de dirigeants pour soutenir les efforts visant à créer un écosystème numérique libre et équitable, qui n’est pas détenu et contrôlé par un ou deux grands acteurs. Aucun développeur ne devrait être contraint d’opérer sur un marché anticoncurrentiel qui entrave l’innovation, le succès et la capacité de croissance », a déclaré Sijo Kuruvilla George, directeur exécutif de l’ADIF. ADIF est une association de start-ups numériques indiennes formée par des sociétés Internet indiennes, notamment Bharat Matrimony, PayTM, SHEROES.

L’annonce du partenariat fait suite à la Conférence mondiale sur l’équité des écosystèmes des applications mobiles qui s’est tenue en Corée du Sud. Lors de la conférence, les discussions ont porté sur la nécessité de réguler l’écosystème applicatif. Un certain nombre d’entreprises et d’organisations du monde entier se sont récemment prononcées contre les politiques des magasins d’applications d’Apple et de Google. Par conséquent, de nombreuses organisations se réunissent maintenant pour relever les défis d’un écosystème d’applications équitable.

« Avec ce partenariat, l’élan mondial pour lutter contre les pratiques anticoncurrentielles sur le marché des applications continue de se renforcer. Notre alliance garantira que les développeurs qui ont été empêchés de rivaliser sur un marché équitable restent unis et travaillent ensemble pour plaider en faveur de solutions dans le monde entier », a déclaré Meghan DiMuzio, directrice exécutive de la CAF.

La CAF est une organisation indépendante à but non lucratif formée pour protéger le choix des consommateurs, favoriser la concurrence et créer des règles du jeu équitables pour tous les développeurs d’applications et de jeux dans le monde.

