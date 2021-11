L’adjoint de Lindsay Hoyle affronte le travailliste Zara Sultana à propos du balayage de Boris Johnson | Politique | Nouvelles

La vice-présidente Eleanor Laing et la députée travailliste Zarah Sultana se sont affrontées à propos de l’utilisation par le politicien du mot « louche » à la Chambre des communes. Mme Sultana a défendu son langage en insistant sur le fait qu' »un autre mot suffit aux niveaux de corruption et à ce que nous voyons de ce gouvernement ». nouveau comité des normes tout en fouettant les députés pour qu’ils s’opposent à la suspension d’Owen Paterson.

Se heurtant à la Chambre des communes, l’adjointe de Lindsay Hoyle, Eleanor Laing, a déclaré à Mme Sultana: «Pourrait penser à une forme de mots différente. Je n’aime pas le mot ‘dangereux’.

« L’Honorable Lady peut indiquer clairement qu’elle n’est pas d’accord avec ce qui s’est passé. Peut-être pourriez-vous le dire avec des mots différents.

La députée travailliste Zarah Sultana a répondu : « Merci, madame la secrétaire adjointe. Je ne pense pas qu’un autre mot suffise aux niveaux de corruption et à ce que nous avons vu de ce gouvernement.

« Donc, je pense que ce terme suffit. »

Mme Laing a poursuivi : « Eh bien, cela ne suffit pas tout à fait.

« Je demande à l’Honorable Dame de modérer son langage.

« C’est absolument pour avoir un désaccord ici. C’est pourquoi nous sommes ici.

«Mais nous devons modérer un langage de fer et faire attention aux adjectifs qui sont utilisés à propos d’un membre par un autre.

« Alors peut-être que l’Honorable Lady pourrait simplement le dire avec des mots légèrement différents. »

Le député travailliste a répondu: « Excuses, secrétaire adjoint, président désolé.

« Je suis confus parce que je pense juste que je n’ai pas d’autres mots pour le dire de cette façon. »

« Je pense qu’il suffirait pour le moment que l’Honorable Lady retire les mots qu’elle a utilisés, à savoir » louche « . »

Mme Sultana a déclaré: « Quand je parle à mes électeurs.. »

Eleanor Laing est intervenue : « Non, non. Commander! L’honorable dame me comprend mal.

«Je lui demande de retirer le mot de louche. Je lui ai donné l’occasion de poser sa question en d’autres termes. Si elle ne veut pas saisir cette opportunité, elle n’est pas obligée de le faire.

«Je n’empêche pas l’honorable dame de faire valoir le point qu’elle veut faire valoir ou de poser au leader de la Chambre la question qu’elle veut poser, et en effet, d’attirer l’attention générale sur les points qu’elle souhaite porter à l’attention générale.» Elle a poursuivi : « Je lui demande d’utiliser un langage modéré en le faisant.

« Voulez-vous poser sa question dans un langage modéré ? »

arah Sultana a répondu: « Je retire ces remarques. »

Mais le député travailliste s’est rétracté de la Chambre des communes, écrivant sur Twitter : « Je pensais que j’étais modéré en les traitant seulement de louches ! »