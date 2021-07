L’administrateur de Biden admet avoir aidé à contrôler ce que vous êtes autorisé à savoir ⋆ 10z viral

La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a fait la semaine dernière une révélation surprenante sur le podium de la presse de la Maison Blanche : que les principales plateformes de médias sociaux suivent les instructions du gouvernement pour décider quel contenu supprimer, amplifier ou supprimer.

Jeudi, Psaki a pris note avec désinvolture du fait que la Maison Blanche travaillait en coordination avec Facebook, signalant des publications « problématiques » spécifiques pour la « désinformation » de COVID-19. Elle a été rejointe par Vivek Murthy, le chirurgien général américain, dont le bureau a publié un guide de 22 pages exhortant les plateformes à « imposer des conséquences claires pour les comptes qui violent à plusieurs reprises les politiques de la plateforme ». Facebook a confirmé plus tard qu’il était impliqué dans des « échanges privés » avec l’administration Biden sur la façon de gérer les informations COVID-19 sur la plateforme.

Ce qui aurait pu être potentiellement défendu comme un effort bien intentionné pour travailler avec les principaux organes de parole pour lutter contre certaines inexactitudes sur l’efficacité des vaccins, a cependant rapidement progressé au-delà de cela. Vendredi, la Maison Blanche faisait pression sur les entreprises pour qu’elles travaillent ensemble pour interdire les utilisateurs sur plusieurs plates-formes. Entre-temps, les efforts visant à interdire la « désinformation » sur le vaccin COVID-19 ont évolué pour interdire « les derniers récits dangereux pour la santé publique ».

Le problème avec tout cela, bien sûr, est que la définition de la désinformation change constamment pour répondre aux besoins des puissants, qu’il s’agisse des besoins politiques du parti en charge ou de l’intérêt politique ou financier des plateformes. .

Le contrôle narratif est le vrai pouvoir

La révélation de Psaki, aussi surprenante soit-elle, est éclairante. Il reste un point contesté dans le débat sur les Big Tech de savoir si ces entreprises constituent des « entreprises privées » ou si elles ont atteint le niveau de services indispensables. Mais la reconnaissance désinvolte de l’administration Biden selon laquelle le contrôle de ce qui est dit sur Facebook est au cœur de leurs objectifs politiques indique le véritable statut de ces entreprises en tant que couloirs de parole essentiels.

C’est pour la même raison que Michelle Obama, lorsqu’elle a décidé que Donald Trump devrait être banni des réseaux sociaux, n’est pas allée au Congrès pour défendre sa cause, ni n’a écrit un éditorial plaidant pour cette position dans un journal national – elle a fait une déclaration à la Silicon Valley. De même, lorsque les démocrates du Congrès veulent faire taire l’influence du discours de droite, ils menacent les sociétés de médias sociaux de mesures réglementaires pour les inciter à faire plus.

Lorsqu’une poignée d’entreprises s’emparent de la place publique et dictent qui peut parler et ce qu’elles peuvent dire – et, par extension, ce que les gens peuvent entendre – cela change fondamentalement la nature de la liberté d’expression telle que l’Amérique l’a toujours comprise. Mais quand le gouvernement s’exerce sur ce pouvoir, dictant aux entreprises conformes qui peuvent parler, et ce qui peut être vu, entendu et dit, cela, comme Glenn Greenwald l’a souligné récemment, est la racine pivotante du fascisme.

L’administration Biden indique à Facebook les publications qu’elle considère comme « problématiques » afin que Facebook puisse les supprimer. C’est l’union du pouvoir des entreprises et de l’État – l’une des caractéristiques classiques du fascisme – que les gens qui ont passé 5 ans à babiller sur le fascisme soutiennent. https://t.co/U2Ee3DgXJe – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 15 juillet 2021

Que nous ayons atteint le point où la Maison Blanche admet fièrement un effort pour contrôler qui peut parler et ce qui peut être dit sur les plus grandes plateformes de discours du monde ne devrait pas surprendre quiconque y a prêté attention au cours de la dernière année. L’épidémie de COVID-19 a fourni une sorte d’étude de cas de toutes les manières dont le gouvernement peut sous-traiter la censure de la parole qu’il serait autrement obligé de protéger.

Points d’étranglement du discours public

En Amérique, les plateformes de médias sociaux ont envahi la place publique autrefois démocratisée. Les publications sur Facebook, le tri des informations sur Google (et par extension, YouTube), les applications filtrées via Apple et Google, les journalistes qui recherchent des histoires et des angles sur Twitter, et les documentaires et livres vendus et visionnés via Amazon, façonnent largement les paramètres de la façon dont les Américains prennent en compte nouvelles, organisent des rassemblements communautaires, accèdent au marché, recherchent des informations, forment des opinions, envoient des pétitions et écoutent leur gouvernement.

Dans le même temps, le gouvernement fédéral a fini par comprendre que la cooptation de ces entreprises, qui contrôlent efficacement le récit national, est le véritable pouvoir de la gouvernance moderne. Mais ce n’est pas une nouvelle découverte.

Il y a des siècles, le philosophe John Stuart Mill, le chroniqueur de l’Amérique primitive Alexis de Tocqueville et le romancier dystopique George Orwell ont tous prévu le danger imminent résultant du contrôle concentré de la parole, de la pensée et de l’opinion, que ce soit par le biais du gouvernement, logé dans des sociétés, ou imposée par la tyrannie de la majorité. Les dictatures modernes ont confirmé leur thèse. Le contrôle du capital, des agences, des ressources et des armes est secondaire au contrôle total d’un récit national. Ce dernier dicte où ira le premier.

Un pouvoir économique concentré exige une réponse

Le pouvoir du contrôle narratif, et ses extrémités de pouvoir sur la parole, la pensée et l’accès au marché centralisé dans les plateformes Big Tech, seront toujours irrésistibles pour le gouvernement, quel que soit le responsable. C’est pourquoi le pouvoir concentré de ces plateformes doit être traité de toute urgence.

Accepter la réalité de ces entreprises comme intermédiaires d’expression dans une société libre requiert une réponse de politique publique. La « transparence des conditions de service » ou la défense des « droits des utilisateurs » ne sont plus une solution suffisante, pas plus lorsque le pouvoir de ces entreprises est devenu un bras de facto de l’État.

Le pouvoir de ces entreprises est explicitement structurel. Le contrôle que Google et Facebook, en particulier, exercent sur la parole est en aval de leur pouvoir de marché. Cela ne vaut la peine du gouvernement de coopter avec succès une plate-forme de discours que si cette plate-forme représente une avenue centrale d’expression. Si l’échelle de ce pouvoir de marché est brisée, c’est-à-dire si Google filtre les informations pour 30 % de l’Amérique, au lieu de sa part de marché actuelle de 90 %, la cooptation du contrôle narratif complet est impossible, que ce soit par Google ou le gouvernement. .

C’est pourquoi la droite doit prendre au sérieux un type d’application des lois antitrust qui peut gérer avec succès ce type de contrôle économique concentré sur la parole, l’information et l’accès au marché. L’application laxiste de nos lois antitrust a joué un rôle direct dans le cartel qui contrôle actuellement notre marché de l’information.

Au Sénat, il existe désormais un consensus général allant de la sénatrice progressiste Amy Klobuchar, D-Minnesota, au sénateur libertaire Mike Lee, R-Utah, selon lequel le statu quo est insuffisant et que des modifications statutaires doivent être apportées à l’application. Bien que les solutions proposées couvrent tout un spectre, le Congrès doit commencer à travailler activement à cette fin.

Mais l’antitrust à lui seul ne suffit pas. Le mode de fonctionnement de ces entreprises doit également être pris en compte. Bien que notre discours ait tendance à traiter ces entreprises comme des plateformes de discours, ce qu’elles sont, elles sont aussi bien plus que cela : Facebook et Google sont d’énormes agences de publicité numérique et considérées comme une infrastructure de campagne critique pour les candidats politiques.

Amazon est le plus grand libraire du pays, Apple et Google contrôlent le marché des applications du pays, Facebook et Amazon sont le principal point d’accès pour des millions de petites entreprises, et les salles de rédaction et autres entreprises à travers le pays se conforment aux conditions fixées par Google et Facebook pour de bons résultats dans les classements de recherche et l’accès aux précieuses données sur les consommateurs qui gèrent désormais une grande partie de l’économie numérique.

Ensemble, Apple, Amazon, Google et Facebook ont ​​concentré non seulement le marché de la parole et de l’expression, mais représentent les principaux points d’accès au marché moderne et à l’économie des communications. La manière dont cela est traité du point de vue des politiques publiques – en instituant des lois sur les transporteurs publics, en remodelant notre cadre juridique pour la publicité numérique ou en réglementant les marchés des données – est d’une importance vitale.

Notre autonomie gouvernementale doit agir

En avril, le juge de la Cour suprême Clarence Thomas a publié un accord qui semblait anticiper les défis politiques croissants présentés par l’union du contrôle des entreprises et de l’État sur la parole. « Nous n’aurons bientôt d’autre choix que de déterminer comment nos doctrines juridiques s’appliquent à des infrastructures d’information privées hautement concentrées telles que les plateformes numériques », a-t-il écrit.

Dans sa déclaration, qui suggérait que les plateformes de médias sociaux soient réglementées en tant que transporteurs publics, Thomas a réfléchi aux époques précédentes où les nouvelles technologies ont commencé à transformer la manière dont une société libre fonctionnait, du chemin de fer au télégraphe. À chaque étape, a-t-il noté, c’est notre autonomie qui a agi pour en affirmer les termes, plutôt que d’attendre que des entreprises privées décident pour nous des moyens de notre engagement démocratique.

Le pays se retrouve à nouveau à une telle occasion. Le pouvoir des entreprises fusionne avec le pouvoir de l’État à grande échelle, d’une manière qui se répercute au-delà du discours et dans la capacité des individus à accéder aux leviers du capitalisme, et à remettre ouvertement en question ou à contester les discours gouvernementaux sans conséquence sérieuse. Ce sont les fondements sur lesquels se construit une société pluraliste, diversifiée et libre. En leur absence, il n’y a qu’une douce descente dans la tyrannie.

Rachel Bovard est la chroniqueuse technique principale de The Federalist et la directrice principale des politiques au Conservateur Partnership Institute.