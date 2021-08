L’administrateur de Biden crée une «crise constitutionnelle» ⋆ 10z viral

in



AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l’opinion de l’auteur

Le gouverneur républicain Greg Abbott montre à Joe Biden pourquoi vous ne plaisantez pas avec le Texas.

L’administration Biden a poursuivi le Texas dans le but de bloquer un décret d’Abbott qui permettait aux soldats de l’État d’arrêter les véhicules soupçonnés de transporter des immigrants illégaux au motif qu’ils pourraient propager COVID-19.

Dans une lettre à Abbott, le procureur général Merrick Garland a menacé que l’ordre était « dangereux » et « contraire à la loi fédérale ».

Abbott a répondu à Garland avec feu et fureur.

“L’administration Biden a créé une crise constitutionnelle entre le gouvernement fédéral et l’État du Texas”, a déclaré Abbott.

“Cela découle du refus de l’administration Biden d’appliquer les lois sur l’immigration et de permettre aux immigrants illégaux atteints de COVID-19 d’entrer dans notre pays”, a-t-il déclaré.

Abbott a déclaré que son État était “débordé et submergé” par le nombre record de migrants et que “les cartels et les passeurs profitaient du chaos”.

“Non seulement cela, mais cette crise s’étend également au-delà de la frontière alors que des drogues mortelles comme le fentanyl s’infiltrent dans nos communautés”, a déclaré le gouverneur.

“Cette situation déjà dangereuse continue de se détériorer alors que l’administration Biden importe sciemment du COVID-19 au Texas de l’autre côté de la frontière, exposant volontairement les Texans et les Américains”, a-t-il déclaré.

« Le président Biden a le devoir et la responsabilité de protéger et de maintenir la souveraineté de notre nation, mais il a depuis longtemps abdiqué son autorité pour le faire », a-t-il déclaré.

“Abbott a affirmé qu’il devait prendre des mesures avec son décret alors que” l’administration Biden est en retrait “, a déclaré le gouverneur.

“J’ai l’autorité et le devoir, en vertu des constitutions des États-Unis et du Texas, de protéger les Texans et notre nation”, a-t-il déclaré.

« J’ai également le pouvoir, en vertu des lois d’intervention d’urgence établies de longue date, de contrôler le mouvement des personnes afin de mieux contenir la propagation d’une catastrophe, comme celles connues pour avoir COVID-19 », a-t-il déclaré.

Avant cela, il a répondu directement au procureur général Garland avec une lettre dans laquelle il déclarait que la lettre de Garland “est en conflit avec mon autorité et mon devoir de protéger les citoyens du Texas et des États-Unis”.

“Vos actions, combinées aux actions et omissions de l’administration Biden, entrent directement en conflit avec mon autorité en tant que gouverneur”, a déclaré le gouverneur.

“L’administration Biden échoue et refuse d’appliquer les lois sur l’immigration en autorisant les migrants à entrer illégalement aux États-Unis”, a-t-il déclaré.

Dans sa lettre, il dit qu’il est vrai que la Constitution donne au gouvernement fédéral le pouvoir de créer des politiques d’immigration.

“Cependant, la Constitution ne permet pas à l’administration Biden de fabriquer ses propres lois sur l’immigration”, a-t-il déclaré.

« Pire, l’administration Biden admet sciemment des centaines de milliers de migrants non autorisés, dont beaucoup, le gouvernement fédéral le sait très bien, ont COVID-19 », a déclaré le gouverneur.

“Pour être clair, l’administration Biden importe sciemment du COVID-19 au Texas de l’autre côté de la frontière et expose sciemment les Texans et les Américains à cette maladie”, a-t-il déclaré.

« Alternativement, l’administration Biden pourrait simplement appliquer les lois fédérales sur l’immigration existantes et cesser d’admettre des migrants qui ne sont pas autorisés par le Congrès à être admis. Cela réduirait considérablement l’importation de COVID-19 tout en remplissant le rôle du gouvernement fédéral d’exécuter fidèlement les lois des États-Unis

« Mon bureau reste déterminé à travailler avec vous et le ministère de la Justice pour nous assurer que nous atteignons le double objectif d’appliquer les lois des États-Unis et de cet État, tout en empêchant l’importation en connaissance de cause de COVID-19 dans nos communautés », il a dit.