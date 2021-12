L’administrateur de Biden demande à la Cour suprême de rétablir les mandats de nombreux travailleurs de la santé

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’administration Biden a demandé jeudi à la Cour suprême de prononcer une suspension contre les juridictions inférieures, ce qui rétablirait les mandats de vaccination pour les travailleurs de la santé dans les hôpitaux recevant un financement fédéral.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS) a ordonné aux travailleurs employés dans des établissements de santé qui reçoivent des fonds Medicare ou Medicaid d’instituer un mandat de masque, bien que de tels mandats aient fait l’objet de nombreuses poursuites.

Des juges fédéraux de Louisiane et du Missouri ont rendu des décisions qui ont bloqué le mandat fédéral de santé publique dans 24 États.

L’administration, qui a interjeté appel par l’intermédiaire du ministère de la Justice, a demandé à la Cour suprême de lever ces décisions pendant que les affaires se poursuivent. Le juge Brett Kavanaugh statuera sur les affaires, compte tenu de leur situation géographique.

« En réponse à une pandémie sans précédent qui a tué 800 000 Américains, le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux a exercé son autorité statutaire expresse pour protéger la santé et la sécurité des patients de Medicare et Medicaid en exigeant des établissements de santé qui choisissent de participer à ces programmes de s’assurer que leur personnel est vacciné (sous réserve d’exemptions médicales et religieuses) », a fait valoir l’administration dans son recours.

« Cette exigence sauvera des centaines, voire des milliers de vies chaque mois, et le onzième circuit a estimé qu’il s’agissait d’un exercice valide de l’autorité du secrétaire », poursuit l’appel.

« Pourtant, l’exigence a été bloquée dans dix États par l’injonction préliminaire du tribunal de district dans cette affaire, qu’un panel divisé du huitième circuit a refusé de suspendre dans une ordonnance à une peine. Cette demande vise à suspendre cette injonction pour permettre au secrétaire les mesures de santé et de sécurité nécessaires de toute urgence doivent prendre effet avant que le pic hivernal des cas de COVID-19 ne s’aggrave encore. »

Les mandats liés au COVID de l’administration Biden se sont heurtés à une opposition, notamment de la part de cinq gouverneurs républicains qui ont envoyé une lettre au Pentagone demandant au ministère de la Défense de retirer son mandat de vaccin contre le coronavirus aux membres de la Garde nationale.

