L’administrateur de Biden demande à la Cour suprême de revoir la décision « Rester au Mexique »

L’administration Biden a demandé mercredi à la Cour suprême s’il était nécessaire de poursuivre la politique de l’ère Trump qui oblige les demandeurs d’asile à la frontière sud des États-Unis à attendre au Mexique jusqu’à ce que leur cas soit entendu.

Établie par l’administration Trump en janvier 2019, la politique de « rester au Mexique », ou protocoles de protection des migrants (MPP), a renvoyé les migrants au Mexique pour attendre les audiences d’asile au lieu de les garder aux États-Unis.

L’administration Trump a présenté cette politique à l’époque comme une partie importante de ses efforts pour mettre fin aux « captures et remises en liberté » et endiguer le flux d’immigration illégale. Les critiques de la politique affirment que la politique était cruelle et mettait les migrants en danger de violence et d’exploitation au Mexique.

Le président Biden a fait campagne contre le MPP et a tenté de s’en débarrasser après son investiture, mais ses tentatives ont été bloquées par un tribunal fédéral après que le Texas et le Missouri ont poursuivi en justice.

Le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a publié une note pour mettre fin officiellement au programme en octobre, et le DHS a souligné aux journalistes à l’époque son point de vue « que le MPP a des défauts endémiques, impose des coûts humains injustifiables, retire des ressources et du personnel d’autres efforts prioritaires et échoue pour s’attaquer aux causes profondes de la migration irrégulière.

Plus tôt ce mois-ci, la 5e Cour d’appel de circuit a décidé que le MPP devait être réintégré et que la note du DHS n’avait aucun effet juridique.

Dans sa pétition de mercredi, le ministère de la Justice a demandé à la Cour suprême de préciser si elle devait continuer à mettre en œuvre la politique et si la cour d’appel avait commis une erreur en concluant que la note n’avait aucun effet juridique.

