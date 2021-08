L’administrateur de Biden dit aux Américains bloqués en Afghanistan de payer pour leurs propres vols à domicile .

in

L’administration du président Joe Biden demande aux Américains bloqués en Afghanistan de payer leur propre retour aux États-Unis

“Les vols de rapatriement ne sont pas gratuits, et les passagers devront signer un accord de prêt promissoire et pourraient ne pas être éligibles pour renouveler leur passeport américain tant que le prêt n’est pas remboursé”, a noté l’Overseas Security Advisory Council dans son alerte de sécurité pour l’Afghanistan. « Le coût peut être de 2 000 USD ou plus par personne. »

Le Conseil consultatif sur la sécurité à l’étranger du Département d’État a déclaré le 14 août : « Les vols de rapatriement ne sont pas gratuits, et les passagers devront signer un accord de prêt promissoire et pourraient ne pas être éligibles pour renouveler leur passeport américain tant que le prêt n’est pas remboursé. Le coût peut être de 2 000 $ ou plus par personne. https://t.co/K9bb3xtoYE pic.twitter.com/2pPo3n64dJ – Jerry Dunleavy (@JerryDunleavy) 19 août 2021

“L’administrateur de Biden donne aux immigrants illégaux des billets d’avion gratuits pour n’importe où aux États-Unis, mais oblige les Américains piégés dans un pays contrôlé par les terroristes à payer 2 000 $ pour rentrer chez eux”, a tweeté le représentant Jim Banks.

L’administrateur de Biden offre aux immigrants illégaux des billets d’avion gratuits pour n’importe où aux États-Unis, mais oblige les Américains piégés dans un pays contrôlé par des terroristes à payer 2 000 $ pour rentrer chez eux. https://t.co/JOakkVfj6g – Jim Banks (@RepJimBanks) 19 août 2021

La loi américaine exige actuellement que toute évacuation de citoyens américains ou d’autres ressortissants de pays tiers se fasse « sur une base remboursable dans la mesure du possible ».

“Pour le transport d’évacuation que nous organisons pour vous transporter hors d’un lieu de crise, vous n’avez pas à payer avant d’embarquer”, note le site Web du département d’État. “Pour embarquer dans ces transports, vous devrez remplir et signer un formulaire promettant de rembourser le gouvernement américain.”

Selon le département d’État, toute personne évacuée sera tenue de payer des frais «basés sur le coût d’un vol en classe économique plein tarif, ou d’un autre moyen de transport comparable, vers la ou les destinations désignées qui auraient été facturés immédiatement avant les événements donnant lieu à l’évacuation.

Les coûts, affirme le site, pourraient différer selon la destination des vols d’évacuation, mais les personnes évacuées sont encouragées à payer et à “partir sur le premier moyen de transport pour lequel elles sont capables et éligibles à embarquer”.

Jeudi après-midi, le porte-parole du département d’État de Biden, Ned Price, ne pouvait toujours pas fournir aux journalistes le nombre d’Américains bloqués en Afghanistan et laissés à la merci des talibans.

Le porte-parole du département d’État de Biden, Ned Price, ne sait pas combien d’Américains ont été évacués d’Afghanistan pic.twitter.com/KzmO4ItUKZ – Recherche RNC (@RNCResearch) 19 août 2021

