L’administrateur de Biden donne des instructions impensables aux Américains pris au piège à Kaboul, en Afghanistan 10z viral

La série anti-super-héros d’Amazon Les garçons se prépare à abandonner sa troisième saison très attendue, espérons-le plus tard cette année. Bien qu’il y ait beaucoup d’histoires qui enthousiasment les fans, celle pour laquelle les fans sont les plus excités est l’introduction de Soldier Boy, le premier super-héros de Vought, qui a également participé à la […] More