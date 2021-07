L’administrateur de Biden fait une politique de 180 sur les réfugiés, s’apprête à refuser l’entrée aux Cubains et aux Haïtiens fuyant par la mer ⋆ 10z viral

Le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a déclaré aujourd’hui que si les citoyens de Cuba ou d’Haïti avaient l’intention de fuir leur pays par la mer, ils se verraient refuser l’entrée aux États-Unis.

Mayorkas a déclaré qu’ils seraient soit renvoyés, soit, s’ils craignaient d’être persécutés, renvoyés dans un pays tiers.

En avril, nous avions signalé que l’administration Biden prévoyait de lever le plafond des réfugiés venant aux États-Unis après le tollé de ses alliés politiques.

Les nouvelles allocations devaient offrir plus de créneaux aux réfugiés d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Amérique centrale et lever les restrictions de Trump sur les réinstallations en provenance de Somalie, de Syrie et du Yémen, selon l’Associated Press.

Lors d’une conférence de presse, Mayorkas a affirmé que le raisonnement derrière le déménagement était dû à la trahison du voyage et à tenter de les dissuader de le tenter.

« Le moment n’est jamais venu de tenter une migration par la mer. Pour ceux qui risquent leur vie en le faisant, ce risque ne vaut pas la peine d’être pris », a expliqué Mayorkas.

L’utilisateur de Twitter « Aldous Huxley’s Ghost™ » s’est demandé : « Pourquoi le changement soudain de 180 ° dans notre politique d’ouverture des frontières en ce qui concerne les réfugiés fuyant les pays socialistes ? »

Soupçonnant que le raisonnement était politique, ils ont également demandé : « Pense-t-il qu’ils diront aux Américains ce qui se passe vraiment sous le socialisme ou n’aime-t-il tout simplement pas comment ils voteront lorsqu’ils deviendront citoyens ? »

Pourquoi le brusque changement de 180° de notre politique d’ouverture des frontières en ce qui concerne les réfugiés fuyant les pays socialistes ? Pense-t-il qu’ils diront aux Américains comment c’est vraiment sous le socialisme ou n’aime-t-il tout simplement pas comment ils voteront lorsqu’ils deviendront citoyens ? – Le fantôme d’Aldous Huxley (@AF632) 13 juillet 2021

Comme l’a noté Fox News, les deux pays ont été touchés par des troubles politiques ces derniers jours.

Comme nous l’avons signalé précédemment, le président haïtien Jovenel Moïse a été assassiné la semaine dernière, et le pays, qui souffrait d’instabilité et d’insécurité pendant des années, a demandé une aide militaire aux États-Unis.

Pendant ce temps, des manifestants sont descendus dans les rues de Cuba contre le régime communiste autoritaire exigeant la liberté.

