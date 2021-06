L’administrateur de Biden ferme le bureau qui a aidé les victimes de crimes commis par des non-citoyens ⋆ .

in

L’administration Biden a annoncé vendredi qu’elle fermait une division fédérale destinée à aider les victimes de crimes commis par des citoyens non américains, le gouvernement promettant qu’un “système de soutien aux victimes plus complet et inclusif” serait ouvert à sa place.

Le président de l’époque, Donald Trump, a créé le bureau d’engagement des victimes de la criminalité liée à l’immigration (ou VOICE) au cours du premier mois de sa présidence par décret. Il visait à «fournir des services proactifs, opportuns, adéquats et professionnels aux victimes de crimes commis par des étrangers amovibles et aux membres de la famille de ces victimes».

Une nouvelle initiative, la Ligne d’engagement et de services aux victimes, remplacera VOICE. Ce système servira de “système de soutien complet et inclusif pour toutes les victimes, quel que soit leur statut d’immigration ou le statut d’immigration de l’auteur de l’infraction”, a déclaré Immigration and Customs Enforcement sur son site Web.

Le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a déclaré cette semaine que « fournir une assistance aux plus vulnérables de la société est une valeur américaine fondamentale ». et que « toutes les personnes, quel que soit leur statut d’immigration, devraient pouvoir accéder aux services d’aide aux victimes sans crainte.

