L’administrateur de Biden n’a aucun plan pour empêcher les talibans de saisir des milliards d’actifs et d’argent ⋆ 10z viral

AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l’opinion de l’auteur

L’administration Biden pourrait fournir par inadvertance aux talibans un afflux de liquidités pouvant atteindre 10 milliards de dollars en raison de son incapacité à agir contre le groupe militant islamiste en Afghanistan et à les empêcher de saisir les actifs et l’argent américains.

Après la chute du gouvernement national afghan et le retrait désastreux du président Joe Biden, peu de plans ont été mis en place pour sécuriser des milliards de dollars d’actifs et entre 10 et 20 millions de dollars en espèces en Afghanistan. Si les actifs et la monnaie liquide tombaient entre les mains des talibans, cela ajouterait encore plus de butin à leurs coffres, déjà au ras de la saisie par les talibans de matériel militaire américain, dont des milliards de dollars en armes, munitions, hélicoptères, artillerie lourde, drones , et des véhicules blindés.

Alors que l’administration se démène pour évacuer les citoyens américains piégés et leurs alliés d’Afghanistan, l’administration Biden pourrait ignorer les plans des talibans visant à saisir quelque 10 milliards de dollars d’actifs actuellement détenus par la banque centrale afghane, selon les dirigeants de la politique étrangère du Congrès.

Selon un nouveau rapport du Washington Free Beacon, il y a entre 18 et 20 millions de dollars en espèces dans les coffres centraux de la banque afghane, qui seront probablement saisis par les talibans à moins que les États-Unis ne tentent d’intercepter les fonds et de les faire sortir de le pays ou détruire de toute autre manière l’argent liquide. Des sources ont déclaré au Free Beacon que tout mouvement sur l’argent est peu probable car l’administration Biden continue de lutter avec l’évacuation.

Le Free Beacon a rapporté :

Le département du Trésor ne répondrait pas aux questions sur tout plan qu’il a pour sécuriser les liquidités encore situées à l’intérieur du pays. Un responsable de l’administration Biden, ne parlant que de l’historique de l’affaire, a déclaré au Washington Free Beacon que tous les actifs afghans détenus en tant qu’investissements aux États-Unis – qui s’élèvent à environ 7 milliards de dollars – ont été gelés et « ne seront pas mis à la disposition des talibans. . ” La banque centrale afghane dispose d’environ 10 milliards de dollars d’actifs totaux, dont la plupart sont stockés à l’extérieur du pays et hors de portée des talibans à court terme. Les dirigeants talibans font pression sur les responsables des banques pour leur donner accès à ces fonds, selon des responsables du gouvernement afghan.

S’adressant à la publication, des membres républicains du Congrès chargés de la politique étrangère ont déclaré que l’administration n’avait aucun plan en place pour sécuriser les fonds étant donné ses problèmes à l’aéroport de Kaboul, où des milliers d’Américains et de titulaires de visas spéciaux qui ont aidé l’effort américain en Afghanistan attendent évacuation. Depuis la chute de l’Afghanistan, l’administration Biden a eu du mal à organiser un effort d’évacuation approprié, en particulier de ceux qui sont toujours pris au piège derrière les points de contrôle des talibans, et a largement dépendu des unités de l’armée des forces spéciales britanniques et d’autres groupes de forces spéciales de l’OTAN pour effectuer les sauvetages. Les républicains affirment que l’administration n’avait mis en place aucun plan d’urgence pour faire face au retour rapide des talibans au pouvoir.

Le représentant républicain du Wisconsin, Mike Gallagher, membre du House Armed Services Committee, a déclaré à la publication qu’il était de la responsabilité du Congrès de veiller à ce que les talibans ne deviennent pas riches à la suite de la prise de pouvoir par le gouvernement.

“Bien que je sois heureux que l’administration ait indiqué qu’elle ne permettra pas aux talibans d’accéder aux réserves afghanes détenues aux États-Unis, il appartient au Congrès de s’assurer que les talibans ne repartent pas avec une aubaine”, a déclaré Gallagher à la publication. Il a déclaré qu’il était nécessaire que la présidente de la Chambre démocrate, Nancy Pelosi, “rassemble immédiatement le Congrès pour une session d’urgence afin que nous puissions le faire”.

Bien que les États-Unis aient gelé les expéditions d’espèces vers l’Afghanistan au cours du week-end lorsque l’Afghanistan est tombé aux mains des talibans, certains membres de l’administration Biden ont suggéré de dégeler les réserves de liquidités de l’Afghanistan ou même d’offrir aux talibans de l’aide étrangère s’ils acceptaient de ne pas attaquer l’enceinte de l’ambassade américaine. à Kaboul.

Selon le Washington Post, les administrations Biden qui surveillent la situation humanitaire en Afghanistan ont déclaré qu’elles prévoyaient de reprendre le flux d’aide humanitaire dans le pays désormais contrôlé par les talibans.

S’adressant au Free Beacon, le représentant républicain Jim Banks, également membre du House Armed Services Committee, a critiqué l’administration Biden pour son absence de plan visant à empêcher les talibans de saisir l’argent des contribuables américains.

« L’administration Biden n’a pas prévu d’itinéraire d’évacuation pour les Américains. Aucun plan pour sécuriser le périmètre de l’aéroport de Kaboul. Aucun plan pour éloigner des milliards d’équipements de haute technologie des talibans. Aucun plan pour empêcher les talibans de s’emparer de milliards de dollars américains », a déclaré Banks. « Il a mis en danger des milliers d’Américains et renforcé nos ennemis. L’incompétence de Biden est un embarras pour les États-Unis.