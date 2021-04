L’administrateur de Biden ordonne à ICE et au CBP de cesser d’utiliser les termes “ étranger illégal ”, “ assimilation ” ⋆ 10z viral

Un homme attend en face du port d’entrée que des personnes quittent le Mexique et entrent aux États-Unis à San Luis, en Arizona, le 18 avril 2021 (Crédit: Jim Urquhart / .)

L’administration Biden a ordonné lundi aux agences américaines chargées de l’application de l’immigration de cesser d’utiliser des termes tels que «étranger», «étranger illégal» et «assimilation» lorsqu’ils se réfèrent aux immigrants aux États-Unis, selon un nouveau rapport.

Dans des notes envoyées lundi aux chefs de service de l’Immigration et des Douanes et de la Protection des douanes et des frontières, obtenues par le Washington Post, les agences ont reçu pour instruction de remplacer «étranger» par «non-citoyen ou migrant», «illégal» par «sans papiers», et «Assimilation» avec «intégration».

«En tant que premier organisme d’application de la loi du pays, nous donnons le ton et l’exemple à notre pays et à nos partenaires du monde entier», a écrit le haut responsable du CBP, Troy Miller, dans sa note, selon le Post. «Nous appliquons les lois de notre pays tout en préservant la dignité de chaque individu avec lequel nous interagissons. Les mots que nous utilisons sont importants et serviront à conférer davantage cette dignité à ceux qui sont sous notre garde. »

Le directeur par intérim de l’ICE, Tae Johnson, a partagé un sentiment similaire dans une note distincte: «En réponse à la vision définie par l’administration, l’ICE veillera à ce que les communications de l’agence utilisent la terminologie préférée et le langage inclusif.»

Le changement, qui s’applique à la fois à la correspondance interne et aux communications publiques, prendra effet immédiatement. Il suit des directives similaires émises par les services de citoyenneté et d’immigration des États-Unis, qui traitent les cartes vertes et les demandes de citoyenneté.

Les activistes de l’immigration ont critiqué les termes comme étant archaïques et déshumanisants, bien que certains fonctionnaires et juges fédéraux aient défendu le terme «étranger», car c’est la définition officielle de non-citoyen dans les lois fédérales. Les responsables reconnaissent que les termes peuvent encore devoir être utilisés dans des «documents juridiques ou opérationnels».

Les immigrants illégaux, les résidents permanents légaux et les visiteurs arrivant avec des visas pour le travail ou le tourisme sont tous considérés comme des non-citoyens.

L’ordonnance intervient après que Biden a proposé d’éliminer l’utilisation du mot «étranger» dans les lois fédérales sur l’immigration dans le projet de loi sur la citoyenneté qu’il a proposé lors de son premier jour en fonction.

La Maison Blanche a fait valoir que remplacer «étranger» par «non-citoyen» reconnaît les États-Unis comme «une nation d’immigrants».

Cette décision intervient alors que les politiques d’immigration de l’administration sont restées sous les projecteurs nationaux au milieu d’une crise qui s’aggrave à la frontière américano-mexicaine. Le mois dernier, le secrétaire du Département de la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a qualifié la situation à la frontière de «difficile» et a déclaré que l’administration était «en passe de rencontrer plus d’individus à la frontière sud-ouest que nous ne l’avons fait ces 20 dernières années.

Pourtant, le débat sur le langage fait rage depuis des années: la Californie a adopté une loi d’État en 2015 interdisant l’utilisation du terme étranger dans le code du travail. En février, un législateur démocrate a déposé un projet de loi interdisant l’utilisation du terme dans les lois des États dans des domaines tels que le logement, l’éducation, les ressources naturelles et les permis de conduire.

Le projet de loi stipule que les lois devraient utiliser des termes alternatifs pour les non-citoyens, y compris «une personne qui n’est ni un citoyen ni un ressortissant des États-Unis».

