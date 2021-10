L’administrateur de Biden pourrait verser 1 milliard de dollars aux familles séparées à la frontière

Président Joe BidenL’administration de peut verser 1 milliard de dollars ou plus sous forme de paiements individuels aux membres de familles qui ont été séparées à la frontière américano-mexicaine pendant l’ex-président Donald Trumpl’administration de.

Le DOJ, le HHS et la sécurité intérieure de Biden sont en pourparlers pour jusqu’à 450 000 $ – par membre de la famille – en compensation pour avoir été séparés à la frontière en vertu de la politique de «tolérance zéro» de Trump. Le gouvernement fait face à plusieurs poursuites liées à la politique, qui était en place jusqu’en juin 2018.

Le New York Times rapporte cette semaine que plusieurs négociations différentes sont en cours tandis que les différents départements et diverses poursuites sont triés.

Dans une série de négociations, les avocats ont allégué que le gouvernement des États-Unis, y compris le Homeland Security Department, avait fait du tort aux familles en séparant les parents des enfants, et qu’elles devraient avoir droit à une compensation financière. Dans des négociations parallèles, l’ACLU tente de parvenir à un accord avec le gouvernement qui fournirait, entre autres, une voie pour rester aux États-Unis et des services sociaux pour les familles.

Le Times cite ses propres sources et des références de reportages du Wall Street Journal, qui avait l’histoire en premier.

Les ministères américains de la Justice, de la Sécurité intérieure et de la Santé et des Services sociaux envisagent des paiements qui pourraient s’élever à près d’un million de dollars par famille, bien que les chiffres finaux puissent changer, ont déclaré des personnes proches du dossier. La plupart des familles qui ont traversé illégalement la frontière du Mexique pour demander l’asile aux États-Unis comprenaient un parent et un enfant, ont déclaré les habitants. De nombreuses familles obtiendraient probablement des paiements plus faibles, en fonction de leur situation, ont déclaré les gens. L’American Civil Liberties Union, qui représente les familles dans l’un des procès, a identifié environ 5 500 enfants séparés à la frontière au cours de l’administration Trump, citant des chiffres qui lui ont été fournis par le gouvernement. Le nombre de familles éligibles dans le cadre du règlement potentiel devrait être plus petit, ont déclaré les gens, car les responsables gouvernementaux ne savent pas combien se manifesteront. Environ 940 demandes ont jusqu’à présent été déposées par les familles, ont indiqué les habitants.

Les détails des réclamations dans ces poursuites et négociations sont ce que l’on pourrait attendre de la séparation de la famille, y compris des problèmes de santé mentale, des traumatismes et d’autres problèmes de santé et émotionnels liés à l’angoisse mentale et aux conditions difficiles. Le montant moyen recherché, selon le Wall Street Journal, est d’environ 3,4 millions de dollars par famille.

L’idée derrière une politique d’indemnisation est, au moins en partie, qu’il s’agit d’un moyen plus efficace et moins coûteux de résoudre la situation que de poursuivre des litiges individuels sur des dizaines de réclamations distinctes.

Ni l’un ni l’autre de ces articles ne précisait si les familles séparées pendant l’administration Obama seraient éligibles. Sous Président Barack Obama, certaines familles ont été séparées mais la séparation n’était pas la politique, il n’était donc pas clair d’après les rapports initiaux si l’éligibilité serait prolongée en vertu de l’une des résolutions proposées.

Jeudi, le sénateur républicain. Coton de Tom s’est opposé aux paiements potentiels.

« Les promesses de l’administration Biden en matière de programmes de citoyenneté et de droits ont déjà provoqué la pire crise frontalière de l’histoire – une énorme récompense en espèces ne fera qu’empirer les choses », a-t-il déclaré.

L’administration Biden est actuellement au milieu de sa propre crise frontalière majeure, avec des dizaines de milliers de migrants à la frontière et entrant aux États-Unis dans une situation continue. Des caravanes de migrants, également au nombre de milliers, se dirigeaient toujours vers le nord jusqu’à la frontière américano-mexicaine.

