L’administrateur de Biden propose des messages mixtes avec le taux d’imposition global proposé ⋆ .

Le président Joe Biden a déclaré lundi qu ‘«il n’y avait aucune preuve» que les hausses de l’impôt sur les sociétés nuiraient à l’économie, le même jour que sa secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a fourni des preuves que ce serait le cas.

S’adressant hier au Chicago Council on Global Affairs, Yellen a proposé qu’un taux global minimum d’imposition des sociétés soit imposé aux entreprises, ce qui est un aveu tacite que les hausses de l’impôt sur les sociétés proposées par Biden placeraient les entreprises américaines dans une position concurrentielle désavantageuse par rapport aux autres pays sans cela.

«La compétitivité ne se résume pas à la façon dont les entreprises dont le siège est aux États-Unis se comportent par rapport aux autres entreprises dans le cadre d’appels d’offres mondiaux de fusion et d’acquisition», a déclaré Yellen. «Il s’agit de s’assurer que les gouvernements disposent de systèmes fiscaux stables qui génèrent suffisamment de revenus pour investir dans les biens publics essentiels et répondre aux crises, et que tous les citoyens partagent équitablement le fardeau du financement du gouvernement.»

Le Wall Street Journal a rapporté que Yellen avait poussé pour un taux d’imposition mondialiste par nécessité de financer le plan dit «d’infrastructure» de 2,3 billions de dollars de Biden, un plan qui ne consacre que 6% de ses fonds aux infrastructures, selon Fox News.

Yellen n’a offert aucune idée sur la façon dont l’administration Biden obligerait les autres pays à ne pas rechercher un avantage concurrentiel avec leurs structures fiscales. Biden propose une augmentation de 33,3% du taux d’imposition des sociétés, portant le taux de 21% à 28%.

L’économiste Peter Schiff a tweeté, en réponse aux commentaires de Yellen, que «l’administration de Biden veut faire pression sur le reste du monde pour qu’il augmente les impôts afin que les taux d’imposition américains plus élevés ne soient pas aussi non compétitifs à l’échelle mondiale. Espérons que d’autres nations résistent. L’Amérique est passée du leader du monde libre au leader en rendant le monde moins libre! »

Le taux d’imposition minimum mondial peut également montrer que le gouvernement et la Réserve fédérale sont à court d’outils pour maintenir à flot une fausse économie. Chaque dollar de dépenses publiques est une taxe qui doit être payée par les contribuables par le biais de la fiscalité directe, la dévaluation du dollar par l’inflation de la masse monétaire ou la dette par l’emprunt.

Les politiciens des deux principaux partis politiques, les bureaucrates et les responsables de la Réserve fédérale ont été plus que disposés à abandonner toute forme de responsabilité budgétaire au cours de l’année dernière avec des dépenses incontrôlables de l’administration Biden et de l’ancien président Donald Trump.

L’inflation monétaire a été le principal outil de financement des dépenses au cours de la dernière année. Plusieurs rapports au cours des derniers mois ont estimé qu’entre 22% et 35% de tout l’argent créé dans l’histoire américaine a été imprimé ou créé numériquement au cours de la dernière année. Un outil de données de la Federal Reserve Bank of St.Louis a montré que la masse monétaire, sous M1 Money Stock, est passée de 3,9 billions de dollars au début de 2020 à 18,1 billions de dollars au 23 mars de cette année, les données les plus récentes disponibles.

La dette a également été largement utilisée. Le représentant Thomas Massie du Kentucky a tweeté qu’environ 25% de la dette dans toute l’histoire américaine, depuis 1776, s’était accumulée au cours de la dernière année. Il a ajouté: ce n’est PAS durable. »

Contenu syndiqué à partir de TheLibertyLoft.com avec autorisation.