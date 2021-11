L’administrateur de Biden s’appuiera sur les dénonciateurs sur le lieu de travail pour appliquer le mandat de vaccination

Tatricia Drake reçoit un vaccin COVID-19 au North Oaks Medical Center de Hammond, en Louisiane, le 5 août 2021. (Callaghan O’Hare/.)

L’administration Biden s’appuiera sur les dénonciateurs sur le lieu de travail pour appliquer son nouveau mandat sur les vaccins aux entreprises de plus de 100 employés, étant donné que l’Administration de la sécurité et de la santé au travail (OSHA) du département américain du Travail ne dispose pas d’assez d’inspecteurs pour vérifier chaque entreprise touchée par la règle, qui affectera environ 84 millions d’employés, selon un nouveau rapport.

La semaine dernière, une cour d’appel fédérale de la Nouvelle-Orléans a émis une injonction suspendant temporairement l’exigence de vaccination de l’administration Biden pour les grands employeurs, citant de « graves problèmes statutaires et constitutionnels ». Cependant, si la politique entre en vigueur – exigeant que les travailleurs soient complètement vaccinés avant le 4 janvier ou soient testés chaque semaine et portent un masque au travail – l’Associated Press rapporte qu’il s’agit d’employés concernés qui seront en grande partie chargés d’aider l’OSHA à faire respecter le mandat. .

Debbie Berkowitz, ancienne chef de cabinet de l’OSHA et membre de l’Initiative Kalmanovitz de l’Université de Georgetown pour le travail et les travailleurs pauvres, a déclaré à l’AP qu’il n’y a « aucune armée d’inspecteurs de l’OSHA qui va frapper à la porte des employeurs pour même appeler eux. »

« Ils vont s’appuyer sur les travailleurs et leurs représentants syndicaux pour déposer des plaintes là où l’entreprise bafoue totalement la loi », a-t-elle ajouté.

Vingt à 25 pour cent des inspections OSHA ont lieu en réponse à une plainte.

« Vous remplissez un formulaire ou quelqu’un remplit un formulaire pour vous », a déclaré Berkowitz. « Et c’est tout ce que les travailleurs ont. Si l’OSHA décide de ne pas inspecter, c’est tout. Ou si l’OSHA inspecte mais décide de ne pas citer l’employeur, c’est tout. … C’est donc une loi assez faible.

Jim Frederick, le chef par intérim de l’OSHA, a déclaré que l’agence se concentrera sur les chantiers « où les travailleurs ont besoin d’aide pour avoir un lieu de travail sûr et sain ».

« Cela se présente généralement sous la forme d’une plainte », a ajouté Frederick, selon l’AP.

Alors que les experts disent que la plupart des entreprises sont susceptibles de se conformer au mandat de vaccination, comme elles le font avec d’autres règles de l’OSHA, les opposants à la règle ont noté que les dénonciateurs subissent souvent des représailles de leurs employeurs et que l’OSHA offre peu de protection lorsque cela se produit.

L’OSHA a été créée il y a 50 ans pour faire respecter la sécurité au travail et protéger les travailleurs contre une multitude de dangers, notamment les produits chimiques toxiques, les échelles dangereuses et les effondrements sur les chantiers de construction, et a compétence dans 29 États. Dans d’autres États, les agences de sécurité au travail approuvées par le gouvernement fédéral effectuent le même travail. Quelque 1 850 inspecteurs superviseront 130 millions de travailleurs sur 8 millions de chantiers si la règle entre en vigueur.

Alors que les entreprises ne peuvent légalement exercer des représailles contre les travailleurs pour avoir soulevé un problème de santé ou de sécurité ou pour avoir déposé une plainte auprès de l’OSHA, « les représailles sont endémiques », a déclaré Berkowitz.

L’année dernière, l’inspecteur général du ministère du Travail a constaté que l’OSHA « doit améliorer son traitement des plaintes des dénonciateurs ».

« Lorsque l’OSHA ne réagit pas en temps opportun, cela pourrait laisser les travailleurs souffrir émotionnellement et financièrement, et peut également conduire à l’érosion des preuves et des témoins clés », a déclaré le chien de garde interne.

Envoyez un pourboire à l’équipe de presse de NR.