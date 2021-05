L’administrateur de Biden s’engage à enquêter sur le rapport selon lequel des enfants non accompagnés seraient laissés bloqués dans des bus pendant la nuit ⋆ .

À la suite d’un rapport choquant de NBC News la semaine dernière selon lequel un certain nombre d’enfants migrants non accompagnés ont été bloqués dans des fourgonnettes pendant la nuit – un enfant aurait pendant plusieurs jours – en attendant d’être transférés aux sponsors, le secrétaire de la Santé et des Services sociaux (HHS) Xavier Becerra a promis une enquête. dans les allégations, rapporte le Washington Post.

«C’est totalement inacceptable», a déclaré Becerra dans le rapport. L’Office of Refugee Resettlement (ORR), qui héberge les enfants qui viennent aux États-Unis sans parent et travaille pour les mettre en relation avec des sponsors, est géré par HHS. «Nous enquêtons rapidement sur cette question pour aller au fond de ce qui s’est passé, et nous travaillerons pour que cela ne se reproduise plus jamais», a-t-il poursuivi. «La sécurité et le bien-être des enfants sont notre priorité.»

NBC News avait initialement signalé la semaine dernière qu’un certain nombre d’enfants qui étaient transférés de la garde de l’ORR à un sponsor avaient été maintenus en attente pendant la nuit au Texas dans des bus loués par l’entrepreneur privé de défense MVM Inc., sans accès aux lits ni aux douches. (Ils ont des toilettes.) Un enfant, ont déclaré ses sponsors à NBC News, avait été gardé dans le bus de samedi à mercredi sans que l’ORR n’ait informé de son arrivée de Dallas à Seattle. NBC News a rapporté que moins d’un jour après son rapport initial, des responsables ont déclaré que Joel, 15 ans, serait transporté par avion à Washington.

«Il pleurait», a déclaré son oncle Elvin dans le rapport. «Il ne se sentait pas bien parce qu’il dit qu’il est là depuis longtemps. Et j’ai été surpris quand il a dit: «Nous sommes toujours là». Pour moi, c’était comme un seau d’eau froide. Je me demandais ce qui se passait et personne ne nous a donné d’informations jusqu’à ce qu’il reçoive un téléphone d’un des enfants.

Ce n’est pas la première fois que le gouvernement fédéral laisse des enfants migrants bloqués dans des bus pendant la nuit. L’administration précédente a fait attendre les enfants pour retrouver leurs parents après avoir été séparés dans le cadre de la politique de «tolérance zéro» sur les bus pendant une durée pouvant aller jusqu’à 39 heures. Cela s’est également produit sous la responsabilité d’un autre entrepreneur privé chargé des services de transport, BCFS Health and Human Services.

Le Daily Beast a rapporté que l’administration Biden a signé un nouveau contrat avec MVM Inc. en mars pour «la dotation en personnel et les ressources nécessaires pour organiser le voyage et l’escorte pour [unaccompanied children] dans [Office of Refugee Resettlement] garde », malgré une enquête Reveal du Center for Investigative Reporting concluant qu’il avait également laissé des enfants séparés bloqués dans un immeuble de bureaux de Phoenix, en Arizona en 2018. le site Web des licences de garde d’enfants de l’État », a rapporté Reveal à l’époque.

L’administration précédente a également utilisé MVM Inc. pour retenir l’année dernière des enfants dans un certain nombre d’hôtels au Texas avant de les expulser rapidement en vertu de la politique du titre 42 de cette administration, toujours en cours. Le fait que l’administration Biden prenne des mesures importantes pour accélérer la libération des enfants de la garde ORR aux sponsors a été bien accueilli par les avocats, mais les nouvelles selon lesquelles l’administration Biden avait également conclu un contrat avec MVM Inc. pour apparemment aider dans ce processus ont été à leur horreur.

NBC News rapporte qu’un porte-parole de MVM Inc. a qualifié l’incident récent de «violation de notre politique et nous procédons à un examen interne de cet incident. Nous avons confirmé que l’enfant était en sécurité pendant cette période, sous la garde de nos escortes et nous avons donné accès à un bus climatisé, de la nourriture et des collations, de l’eau en bouteille ainsi que des masques et autres EPI. Mais l’administration Biden n’aurait jamais dû conclure de contrat avec elle en premier lieu, et à la suite de ce dernier incident, il doit être résilié dès que possible.

«L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré qu’il n’y avait aucune excuse pour ce type de traitement», a rapporté le Post. “Les rapports sont” scandaleux, ils sont inacceptables et ils ne répondent pas à nos normes en matière de garde d’enfants “, a déclaré Psaki.” Doris, la mère de Joel, a déclaré à NBC News que “[i]C’est très frustrant de ne pas avoir de nouvelles de lui. Et tout d’un coup, il appelle qu’il est toujours au même endroit et que peut-on penser? Rien de bon.”

