L’administrateur de Biden stocke des millions de dossiers de propriétaires d’armes à feu

L’administration Biden utilise le Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explosives pour collecter et stocker des millions de dossiers de propriétaires d’armes à feu qui pourraient être utilisés pour exécuter rapidement les souhaits anti-deuxième amendement du président Joe Biden, a rapporté le Washington Free Beacon.

Selon les documents obtenus par Free Beacon, l’ATF de Biden a collecté 54,7 millions de dossiers papier hors activité et 887 000 dossiers électroniques détaillant les transactions d’armes à feu et d’autres informations sur les armes à feu privées au cours du seul exercice 2021. Ces dossiers seraient conservés dans un entrepôt fédéral géré par l’ATF en Virginie-Occidentale.

Le stockage à grande échelle signale non seulement l’empressement de l’administration Biden à sévir contre les propriétaires d’armes à feu à travers le pays, mais a également préoccupé les propriétaires de magasins d’armes à feu que l’ATF dépasse ses limites en créant une base de données fédérale enregistrant les informations sur les propriétaires d’armes. La création d’un répertoire national est strictement interdite en vertu de la loi de 1986 sur la protection des propriétaires d’armes à feu, mais un porte-parole de l’ATF a affirmé au Free Beacon que « ces dossiers de cessation d’activité ne constituent pas une initiation ou une continuation d’un registre fédéral des armes à feu ».

Alors que les magasins d’armes à feu sont tenus en vertu de la loi sur le contrôle des armes à feu de 1968 de remettre leurs dossiers à l’ATF lorsqu’ils font faillite, ils ne sont pas tenus de conserver leurs rapports au-delà d’une période de 20 ans. L’administration Biden et les groupes anti-armes, cependant, veulent changer cela et sont largement en faveur d’une surveillance fédérale plus lourde qui impose un registre numérisé qui peut être consulté.

Si une base de données nationale est créée, des milliers de propriétaires d’armes à feu pourraient être recherchés par l’administration pour « enregistrer ou détruire » toute arme à feu ou équipement connexe que l’administration démocrate cherche à restreindre ou même à interdire.

Jordan Davidson est rédacteur à The Federalist. Elle est diplômée de l’Université Baylor où elle s’est spécialisée en sciences politiques et mineure en journalisme.

