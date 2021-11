L’administrateur de Brandon-Harris a maintenant un nouveau nom – RedState

Comment se passent les choses entre Kamala Harris et ses amis avec Joe Biden et ses proches à la Maison Blanche ?

Pas bien, si l’on en croit les histoires récentes sur la division entre les deux camps.

Quand même CNN en parle, vous savez qu’il y a un problème. Abandonnent-ils Kamala ou prennent-ils simplement le parti de Biden dans le jet ?

Fatigués par ce qu’ils considèrent comme un dysfonctionnement et un manque de concentration enracinés, les principaux collaborateurs de l’aile ouest ont en grande partie levé la main sur la vice-présidente Kamala Harris et son personnel – décidant qu’il n’y avait tout simplement pas le temps de s’occuper d’eux en ce moment, surtout à un moment où le président Joe Biden fait face à des préoccupations législatives et politiques qui se multiplient rapidement. L’exaspération va dans les deux sens. Des entretiens avec près de trois douzaines d’anciens et actuels assistants de Harris, de responsables administratifs, d’agents démocrates, de donateurs et de conseillers extérieurs – qui ont longuement parlé à CNN – révèlent une réalité complexe à l’intérieur de la Maison Blanche. Beaucoup dans le cercle de la vice-présidente fulminent qu’elle n’est pas suffisamment préparée ou positionnée, et qu’elle est plutôt mise à l’écart. La vice-présidente elle-même a déclaré à plusieurs confidents qu’elle se sentait limitée dans ce qu’elle était capable de faire politiquement. Et ceux qui l’entourent restent méfiants à l’idée même de faire allusion à de futures ambitions politiques, l’équipe de Biden étant très sensible aux signes de déloyauté, en particulier de la part du vice-président.

Pendant ce temps, elle a été à peu près ignorée par les Français lors de sa visite à Paris. C’était le point de vue du voyage de Politico.eu :

pic.twitter.com/h9YJtuTmJz – Dr Nickarama (@nickaramaOG) 16 novembre 2021

Une des choses manquantes ? Les Français, se moquaient-ils.

Donc, si l’idée était de l’utiliser pour aider dans les relations ou pour la lancer sur la scène mondiale, cela ne semble pas avoir fait l’affaire.

Harris était l’un des invités VIP de la cérémonie d’ouverture du Forum de Paris sur la paix, l’événement phare de Macron sur le multilatéralisme mondial. Mais son discours est tombé un peu à plat, Harris n’offrant que peu de solutions concrètes ou de nouvelles propositions révolutionnaires pour lutter contre les inégalités. Au lieu de cela, le vice-président américain a appelé les dirigeants mondiaux à « refuser d’accepter le statu quo » et à lutter contre la « montée spectaculaire » des inégalités.

Pour être lancés, ils doivent d’abord remarquer que vous êtes là. Ce serait en quelque sorte un élément fondamental de tout cela.

Mais c’est une grande partie de la division signalée – que Harris ne pense pas qu’elle est traitée de manière appropriée ou présentée favorablement pour les choses qu’elle veut.

C’est pourquoi ce qui s’est passé lors de la signature du projet de loi sur les infrastructures aujourd’hui avec Joe Biden était si drôle et à la manière de Biden-Harris, complètement confus.

Harris était là, essayant de participer au « succès » de la signature du projet de loi. Cependant, quand est venue l’heure de parler, la musique a joué « Hail to the Chief », ce qui était plus qu’un peu étrange avec Joe Biden assis juste derrière elle. Mais vous pouvez la voir rayonner à l’idée que la chanson pourrait un jour être pour elle.

Annonceur : « Veuillez accueillir Heather Kurtenbach » Kamala Harris : « Dans un instant. » pic.twitter.com/oLo2R4NArY – Charlie Spiering (@charliespiering) 15 novembre 2021

Ensuite, l’annonceur a demandé à tout le monde de « Veuillez accueillir Heather Kurtenbach » alors que Harris se tenait maladroitement sur le podium pour faire ses remarques. Kurtenbach était la dame qui se tenait derrière Harris. Vous pouviez voir le visage de Harris changer et se resserrer, puis est venu le faux sourire et elle a dit : « Dans un instant », visiblement dérangée. Elle a ensuite ricané un peu et Joe Biden a ri.

Ensuite, on pourrait penser que, normalement, ce serait Harris qui présenterait Joe Biden pour ses commentaires sur le projet de loi. Au lieu de cela, ils avaient Kurtenbach, le directeur politique de l’Iron Workers Local 86 dans l’État de Washington.

Comment tout cela s’est-il passé ? Harris a probablement été mis au crayon pour faire des remarques à la dernière minute pour l’apaiser après les rapports de division. Mais ensuite, ils n’ont pas changé l’ordre des choses avec l’annonceur. Est-ce l’incohérence typique de l’administration Biden-Harris ? Ou était-ce un troll pur et simple de Harris par les gens de Biden? Tout ce que nous pouvons dire, c’est que c’est l’administration Brandon-Kurtenbach maintenant.