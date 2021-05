L’administrateur de la DHFL déplace NCLAT contre l’ordre de Kapil Wadhawan de NCLT

Les e-mails envoyés à l’administrateur de la DHFL, à Piramal Capital et à la State Bank of India n’ont suscité aucune réponse avant la mise sous presse.

L’administrateur de Dewan Housing Finance Corporation (DHFL) a déplacé le National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) contre l’ordonnance du tribunal inférieur des faillites demandant aux prêteurs d’examiner l’offre de règlement de Kapil Wadhawan. Des sources proches du développement ont déclaré à FE que l’administrateur avait demandé au tribunal d’appel d’annuler l’ordonnance du 19 mai du banc de Mumbai du National Company Law Tribunal (NCLT). L’appel de l’administrateur de la DHFL n’a cependant pas encore été admis par le NCLAT.

“Nous avons dû déplacer NCLAT car il s’agit d’un cas test et demain tout promoteur citera le cas DHFL et déposera une plainte contre les prêteurs”, a déclaré un responsable impliqué dans l’affaire. La DHFL est considérée comme un cas type en vertu du Code de l’insolvabilité et de la faillite (IBC), car elle a été la première NBFC à être référée à NCLT en 2019.

NCLT avait auparavant ordonné à l’administrateur de DHFL de présenter l’offre de règlement du promoteur évincé de la société financière non bancaire Kapil Wadhawan devant les créanciers pour examen. Le tribunal avait demandé à l’administrateur du DHFL nommé par la RBI de présenter le plan de règlement au comité des créanciers (CoC) avant le 29 mai.

Les prêteurs ont déjà approuvé une offre de Rs 34 250 crore de Piramal Capital and Housing Finance (PCHFL) pour le prêteur hypothécaire en difficulté. Cependant, l’approbation finale du plan de résolution par NCLT est toujours en attente.

Wadhawan avait précédemment proposé un plan de règlement de Rs 91,158 crore, affirmant qu’il rembourserait 100% du principal à tous les créanciers. L’offre de règlement a été rejetée par les prêteurs dans laquelle il avait proposé de rembourser les prêteurs en vendant ses actifs. Dans son offre de Rs 91 158 crore, Wadhawan avait promis de faire un paiement initial de Rs 9 000 crore et de rembourser Rs 31 000 crore de dette en sept ans à 8,5% par an. En outre, il avait proposé de rembourser Rs 12 000 crore dans un délai de sept ans à 11,5% par an, à la suite d’un moratoire d’un an. Kapil Wadhawan a également affirmé qu’il rembourserait en totalité les détenteurs de débentures non convertibles (NCD) et les détenteurs de dépôts fixes (FD) de DHFL.

DHFL fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité à la NCLT à Mumbai depuis le 3 décembre 2019. Le prêteur hypothécaire en difficulté a admis des réclamations de Rs 87 120 crore, la State Bank of India (SBI) étant le principal créancier.

Les détenteurs d’obligations ont réclamé Rs 45.550 crore tandis que les créanciers financiers ont demandé Rs 41.342.23 crore du financier hypothécaire.

