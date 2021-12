L’administrateur de la FEMA accuse le changement climatique d’une épidémie mortelle de tornade

L’administratrice de l’Agence fédérale de gestion des urgences, Deanne Criswell, a blâmé le changement climatique pour l’épidémie mortelle de tornade au cours du week-end, affirmant que de telles catastrophes seront désormais la « nouvelle normalité ».

« Ce sera notre nouvelle normalité », a déclaré Criswell lors d’une apparition sur CNN dimanche. « Les effets que nous voyons du changement climatique sont la crise de notre génération », a déclaré Criswell. « Nous déployons beaucoup d’efforts à la FEMA pour travailler avec les communautés afin de réduire les impacts que nous constatons de ces événements météorologiques violents et aider à développer des projets à l’échelle du système qui peuvent aider à protéger les communautés. »

Deanne Criswell, administratrice fédérale de la gestion des urgences (FEMA). REUTERS/Gabrielle Crockett

Les commentaires de Criswell interviennent après qu’une épidémie de tornade a terrorisé certaines parties du Midwest vendredi et samedi, faisant plus de 100 morts et laissant des milliers de personnes sans électricité dans une grande partie du Kentucky, de l’Illinois et de l’Arkansas.

« C’est l’événement de tornade le plus dévastateur du Kentucky de notre histoire », a déclaré le gouverneur du Kentucky, Andrew Beshear, lors d’un événement dimanche. « Rien de ce qui se tenait dans la ligne directe de cette tornade n’est encore debout. »

Le Dr Milton West, ministre principal de la First Christian Church, parle des dommages causés à l’église et des plans de rétablissement. (Photo AP/Mark Humphrey) (Photo AP/Mark Humphrey)

Le plus haut responsable de la gestion des urgences du pays a déclaré qu’une épidémie aussi grave et soutenue de tempêtes meurtrières à la fin de l’année était « sans précédent », mais elle a noté que la FEMA faisait tout son possible pour aider les personnes touchées par les tempêtes.

Une voiture se trouve parmi les restes d’une maison détruite après une tornade à Dawson Springs, Ky. (AP Photo/Michael Clubb) (AP Photo/Michael Clubb)

« Je pense qu’il y a encore de l’espoir, n’est-ce pas ? elle a dit. « Nous avons envoyé une de nos équipes fédérales de recherche et de sauvetage en milieu urbain dans le Kentucky. Ils sont arrivés hier. Ils pourront aider les localités dans leurs efforts de sauvetage en cours. Je pense qu’il y a encore de l’espoir, et nous devons continuer à essayer de trouver autant de personnes que possible. »

Les commentaires de Criswell interviennent après que le président Biden a déclaré qu’il était trop tôt pour dire si le changement climatique aurait pu jouer un rôle dans l’épidémie, affirmant qu’il demanderait à l’Agence de protection de l’environnement d’évaluer la possibilité.