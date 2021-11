L’administrateur de l’école de l’Indiana lève le voile sur les tactiques trompeuses derrière la poussée pour le CRT dans les salles de classe – RedState

Le candidat démocrate au poste de gouverneur de Virginie, Terry McAuliffe, est devenu une sorte d’affiche en Amérique au cours des deux derniers mois pour avoir insisté sur le fait que la théorie critique de la race n’était pas enseignée dans les salles de classe des écoles publiques de l’État, l’appelant un « sifflet de chien raciste » et insinuant le les parents qui faisaient du lobbying contre cela lors des réunions du conseil scolaire étaient des «racistes».

Les parents inquiets de l’État savaient que ses affirmations n’étaient pas vraies et ont reçu un grand coup de pouce après que le principal critique du CRT du pays, Christopher Rufo, a confirmé qu’il était mis en œuvre dans les écoles publiques de Virginie dans un long fil Twitter la semaine dernière, démystifiant les mensonges répétés de McAuliffe – des mensonges qui étaient aidé et encouragé par certains dans les médias grand public, y compris l’animateur de NBC News « Meet the Press » Chuck Todd.

Des débats comme ceux-ci se déroulent lors de réunions de commissions scolaires à travers le pays, y compris dans l’Indiana, où nous avons vu des parents de toutes les couleurs déchirer les commissions scolaires à cause de la suggestion insultante que les enfants blancs apprennent qu’ils sont des oppresseurs et que les enfants noirs apprennent que ils sont les victimes perpétuelles de leurs camarades blancs.

Mais alors que les démocrates de partout continuent d’affirmer que le CRT n’est enseigné dans aucune salle de classe des écoles publiques, certains dans le système éducatif s’expriment, y compris Tony Kinnett, dont le profil LinkedIn le répertorie comme « coordinateur scientifique de district et entraîneur pédagogique à Indianapolis Écoles publiques. »

Kinnett, qui dit qu’il « écrit le programme de sciences pour plus de 30 000 étudiants », a utilisé la machine Twitter plus tôt dans la journée et a publié une courte vidéo expliquant que oui, le CRT y était enseigné dans le système scolaire public, mais pas sous la bannière officielle de « CRT ». En d’autres termes, les éducateurs de gauche de l’État jouent aux jeux de mots trompeurs typiques dans le but d’assurer aux parents inquiets que les écoles là-bas ne font pas ce qu’elles sont en fait en train de faire – juste sous une formulation différente afin que les parents ne réalisez que c’est CRT :

Ensuite, Kinnett – qui est également le fondateur de « The Chalkboard Review », un site Web de « commentaires sur l’éducation » qui dit qu’il « présente un large éventail de voix sur tout ce qui touche à l’éducation » – a apporté les recettes :

Définition « Anti-Racisme » tirée de nos résolutions du Projet BLM & 1619 : (Oui, c’est vrai que @nhannahjones a admis qu’elle faisait partie du projet 1619, mais ce n’est que la cerise sur le gâteau):

Oui, nous avons dit aux directeurs au début de l’année de mentir aux parents et de leur dire que nous n’utilisions pas le CRT dans les écoles. Oui, nous continuons à mentir. pic.twitter.com/A9Qo5D77Pp – Tony Kinnett (@TheTonus) 4 novembre 2021

Les affirmations de Kinnett sur les pratiques trompeuses et les jeux de mots que les démocrates utilisent pour introduire le CRT dans les salles de classe sont étayées par les recherches que Rufo et d’autres critiques du CRT ont effectuées au cours de la dernière année.

Au moment où j’écrivais ceci, j’ai découvert que Kinnett devait être au programme de Tucker Carlson ce soir, alors assurez-vous de vous connecter.

Comme je l’ai déjà dit, les médias et les démocrates ont désespérément besoin de Average Joes and Janes pour croire que la théorie de la race critique n’est pas vraiment une chose, n’est pas vraiment une menace pour l’éducation et l’avenir de vos enfants. L’opposition croissante contre la pression pour la mettre en œuvre dans les salles de classe américaines, cependant, est un signal puissant pour les Usual Suspects que les personnes qu’ils essaient le plus de convaincre ne l’achètent tout simplement pas – et pour une bonne raison.

