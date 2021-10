Un administrateur d’une école du Texas a suggéré que les salles de classe offrent des livres sur la négation de l’Holocauste pour soutenir les points de vue « opposés » dans le but de riposter à l’interdiction du gouverneur Greg Abbott d’enseigner la théorie critique de la race dans les écoles.

L’orchestrateur de ce qu’on appelle un « gâchis politique » est Gina Peddy, directrice exécutive des programmes et de l’enseignement du Carroll Independent School District. Le Carroll Independent School District (CISD) est situé dans la banlieue à prédominance blanche de Dallas-Fort Worth, à Southlake.

La CISD a eu un problème après qu’un parent s’est plaint l’année dernière parce que sa fille s’est vu confier une tâche de lecture centrée sur le livre «Ce livre est anti-raciste» de Tiffany Jewell. À l’époque, les administrateurs ont refusé de discipliner l’enseignant, mais le 4 octobre, le conseil scolaire a voté pour renverser la décision du district et réprimander officiellement l’enseignant.

La mesure disciplinaire a provoqué une réaction des enseignants de gauche, dont l’un a accroché du ruban adhésif jaune devant les livres centrés sur le CRT dans une salle de classe après qu’Abbott a signé la loi du Texas interdisant l’enseignement de la théorie critique de la race.

« Les enseignants ont littéralement peur que nous soyons punis pour avoir des livres dans nos classes », a déclaré à la presse un enseignant militant du primaire. « Il n’y a pas de livres pour enfants qui montrent la « perspective opposée » de l’Holocauste ou la « perspective opposée » de l’esclavage. Sommes-nous censés nous débarrasser de tous les livres sur ces sujets ? »

Le récit de Peddy de pousser des livres niant l’Holocauste a été enregistré sur audio publié par NBC News. En parlant aux enseignants sous sa responsabilité, Peddy a été enregistrée en disant :

« Essayez simplement de vous souvenir des concepts de [House Bill] 3979… et assurez-vous que si vous avez un livre sur l’Holocauste, que vous en ayez un qui a un opposant, qui a d’autres perspectives.

Lorsqu’un enseignant a posé la question évidente de savoir comment on « s’oppose » à l’Holocauste, Peddy a répondu : « Croyez-moi, c’est arrivé.

États-Unis d’Amérique actuels : Un groupe d’éducateurs de Southlake, au Texas, a en fait été chargé d’enseigner des points de vue « opposés » sur l’Holocauste. pic.twitter.com/SWzdJn8vRX – Le recomptage (@therecount) 15 octobre 2021

Le sénateur du Texas Bryan Hughes (à droite), l’auteur du projet de loi 3 du Sénat, déclare que cette controverse sur l’interdiction des livres sort le langage du projet de loi de son contexte, affirmant que les critiques comparent à tort l’enseignement forcé des livres sur la négation de l’Holocauste avec la suppression des anti-Blancs. littérature des classes.

Pourquoi c’est important

Il y a un monde entre s’opposer à l’instruction d’ordures racistes comme la Critical Race Theory (CRT) – qui, comme son titre l’indique, est simplement une « théorie » – et le crime contre l’humanité pleinement documenté qu’était l’Holocauste.

Là où l’enseignement de l’Holocauste est une question d’histoire vérifiable et documentée, CRT est une théorie radicale basée sur un avortement de la théorie critique de Karl Marx, qui est un livre de recettes pour tuer le capitalisme en opposant une classe à une autre. CRT remplace les classes par les courses.

Le CRT enseigne de manière flagrante aux enfants – ou à toute personne assez stupide pour adhérer à la théorie destructrice – que la couleur de leur peau dicte s’ils sont ou non intrinsèquement racistes. En bref, CRT enseigne que si vous êtes blanc, vous êtes intrinsèquement raciste et que vous ne pouvez rien y faire.

Le CRT enseigne la même haine que les nazis ont enseignée à la jeunesse hitlérienne à l’égard de quiconque ne faisait pas partie de la «race des maîtres».

Mme Peddy ne devrait pas être loin de l’éducation des enfants si, en fait, elle pense que la CRT devrait être enseignée dans les salles de classe. À cette fin, aucun enseignant qui pense que la CRT est un programme approprié pour enseigner ne devrait être chargé de l’éducation des enfants.

Nous devons rejeter la responsabilité sur l’état dégradé de notre système éducatif aux pieds des syndicats d’enseignants, du gouvernement et, en fin de compte, du peuple pour ne pas avoir assuré une surveillance appropriée pour empêcher le gouvernement et les syndicats de détourner le système à des fins idéologiques et politiques opportunistes. .

C’est pourquoi la tournure récente des événements dans laquelle l’Association nationale des commissions scolaires a exhorté le ministère de la Justice à considérer les parents qui s’opposent à cet endoctrinement marxiste comme des « terroristes domestiques » est si flagrant.

Premièrement, il ne devrait pas y avoir d’association nationale des commissions scolaires pour autre chose que pour faciliter la communication entre les commissions scolaires. Ils ne devraient avoir aucune voix autoritaire qui permettrait de publier une déclaration aussi idiote. Pour cette seule raison, chaque commission scolaire du pays devrait se désavouer de l’association.

Mais plus important encore, les citoyens doivent se mobiliser pour au moins soutenir les parents et les contribuables qui protestent contre le lavage de cerveau de nos enfants.

Les écoles sont chargées de cultiver les outils de base de la collecte de connaissances – lecture, écriture, arithmétique et sciences fondamentales – alors qu’elles poursuivent l’objectif ultime d’établir des compétences de pensée critique chez nos enfants. Le système éducatif d’aujourd’hui, ayant subi une prise de contrôle hostile par des idéologues et des militants, échoue dans cette tâche primordiale à tous les niveaux et à tous les niveaux.

En discutant avec deux des parents à la tête de l’accusation de protestation dans le comté de Loudoun, en Virginie, il est clair que la plupart des enseignants n’adhèrent pas au programme radical qui leur est imposé par l’appareil éducatif de l’État et fédéral, mais refusent de s’exprimer. de peur de perdre leur emploi.

Il est temps de soutenir les courageux parents qui prennent position. Il est temps de retirer chaque membre du conseil scolaire qui existe en tant qu’idéologue et/ou activiste des postes de pouvoir. Et il est temps d’élire des fonctionnaires d’État et fédéraux qui démantèleront et enterreront la bureaucratie centralisée de l’éducation.

Il est temps de reprendre le contrôle de notre système éducatif avant que les fascistes ne parviennent à mettre fin à la Grande expérience américaine.