L’administration Biden a commencé à envoyer des chèques de relance aux restaurants – .

Le nouveau train de contrôle des stimuli ne cesse de rouler.

Quelques jours à peine après avoir noté que l’IRS a maintenant envoyé le huitième lot de 1400 chèques de relance – totalisant 1,1 million de nouveaux paiements – dans le cadre du projet de loi de secours contre les coronavirus de 1,9 billion de dollars que le président Biden a signé en mars, le président a annoncé lundi que tout un nouveau lot de contrôles de relance a maintenant commencé à être envoyé à un groupe très spécifique de destinataires. Ce sont les restaurants qui ont été «durement touchés» par la pandémie de coronavirus, l’administration confirmant que ces nouveaux paiements de secours ont commencé à être versés lundi. C’est de l’argent qui fait partie d’un pool d’aide financière de 28,6 milliards de dollars appelé le Restaurant Revitalization Fund, qui lui-même a été rendu possible par le plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars. Il est également important de mentionner que cet argent est une subvention, pas un prêt – donc, par exemple, il est distinct du programme de protection des chèques de paie de l’administration Trump, qui a facilité les prêts d’urgence aux entreprises.

Certes, l’annonce de l’administration selon laquelle les paiements ont commencé à être versés aux restaurants est une bonne nouvelle pour une industrie qui a été touchée de manière disproportionnée de manière majeure par la pandémie COVID-19. Selon CBS News, près de la moitié de tous les travailleurs de l’industrie de la restauration ont perdu leur emploi au cours des premiers mois de la pandémie. Et même si les vaccins ont aidé les États-Unis à faire de grands progrès dans leur rétablissement après la pandémie, l’industrie de la restauration est toujours en baisse de 1,8 million d’emplois par rapport à février 2020.

La Maison Blanche a publié lundi une fiche d’information sur ce nouveau programme de l’industrie de la restauration et le financement connexe, qui note que le Fonds de revitalisation des restaurants – destiné à aider les restaurants, bars, camions de restauration et autres établissements de restauration – aidera les restaurants et les bars. réembaucher des travailleurs «à bon salaire». Au cours des deux premiers jours de la mise en ligne du programme, la Maison Blanche ajoute que quelque 186 200 restaurants, bars et autres entreprises éligibles dans les 50 États, ainsi qu’à Washington, DC et dans cinq territoires américains, ont demandé une aide.

«Aujourd’hui, l’administration envoie les premières subventions du programme à 16 000 restaurants durement touchés», ajoute l’annonce de la Maison Blanche. «Il s’agit notamment des restaurants dans les États et territoires du pays, ainsi que des restaurants détenus et contrôlés par des femmes, des vétérans et des personnes socialement et économiquement défavorisées.»

Au-delà de cela, n’oublions pas non plus – ce n’est pas le seul nouvel argent de relance déployé aux Américains. Grâce à une expansion du crédit d’impôt fédéral pour enfants, par exemple, une autre nouvelle série de chèques de relance distribués mensuellement commencera à être déployée en juillet. Voici comment se décompose l’admissibilité au crédit d’impôt fédéral pour enfants: Si vous faites partie d’un couple marié gagnant 150000 $ au total ou moins, ou si vous êtes un particulier gagnant 75000 $ ou moins, vous recevrez 250 $ pour chaque enfant âgé de 6 et 17 de juillet à décembre pour un total de 1 500 $ (6 mois x 250 $). Vous recevrez 300 $ pour chaque enfant de moins de 6 ans. Le solde des 3 600 $ sera un crédit d’impôt l’année prochaine.

