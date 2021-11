Dagen McDowell a déclaré que la secrétaire à l’énergie du président Biden, Jennifer Granholm, « a emmené une tronçonneuse… vers l’une de nos industries les plus précieuses… et… notre sécurité mondiale » vendredi sur « The Five ».

Granholm a ri récemment lorsqu’on l’a interrogée sur ses plans pour augmenter la production de pétrole américain, disant « c’est hilarant » et expliquant que le pétrole est un « marché mondial » contrôlé par l’OPEP – qui, selon elle, avait décidé de ne pas augmenter la production de pétrole.

McDowell a riposté, affirmant que les États-Unis « contrôlaient le prix jusqu’à ce que vous preniez une tronçonneuse – vous et vos cinglés libéraux – dans l’une de nos industries les plus précieuses, et utilisiez une tronçonneuse pour notre sécurité mondiale. Vous avez donné le pouvoir aux nations qui nous détestent. … Et elle peut en rire aussi. »

MARC THIESSEN : BIDEN ADMIN A GONFLÉ LES PRIX DU GAZ EN « DÉCLARANT LA GUERRE AUX COMBUSTIBLES FOSSILES »

« Est-ce trop demander que le secrétaire à l’énergie comprenne réellement comment fonctionne le secteur de l’énergie et comment fonctionne la production d’énergie ? » demanda McDowell. « Est-ce trop lui demander de donner au moins un petit, froid, putain de souffrance à laquelle tous les Américains sont confrontés alors qu’ils essaient de dire: » Oh, est-ce que je mange des spaghettis pour le dîner? Ou est-ce que j’achète un steak parce que Je dois faire le plein de ma voiture demain matin ?' »

Le co-animateur de « The Five » a en outre expliqué que sous l’ancien président Donald Trump, les États-Unis « contrôlent[led] le prix mondial du pétrole » parce qu’il « avait tellement de capacités de production inutilisées ».

La co-animatrice Jessica Tarlov a accepté « [i]Ce n’est pas une bonne idée de se moquer des électeurs » et le co-animateur Lawrence Jones a noté l’ironie du secrétaire à l’Énergie pour un président autoproclamé « empathique » riant face aux Américains souffrant du prix élevé du gaz et de l’inflation la plus forte en 30 ans .

Le co-animateur Jesse Watters a déchiré le président Biden: « Vous venez de vous mettre à genoux et avez supplié l’OPEP d’augmenter [oil] production, et ils ont juste donné le majeur à Joe. »

« Attendez que l’hiver arrive… », a-t-il poursuivi. « Vous savez à quel point les prix du chauffage domestique vont être élevés ? Vous allez avoir des prix de chauffage domestique élevés, une inflation élevée, des prix du gaz élevés. Cela ne s’est pas produit depuis les années 70. [former President Jimmy] Carter a dit dans les années 70 ? « Si vous avez froid chez vous, a-t-il dit, mettez un pull. » »