L’administration Biden annule 55,6 millions de dollars de dette de prêt étudiant pour les victimes de fraude ⋆ .

L’administration Biden a annoncé vendredi qu’elle annulait 55,6 millions de dollars de dettes de prêts étudiants pour les personnes fraudées par certaines institutions à but lucratif.

Le ministère de l’Éducation a déclaré avoir approuvé plus de 1 800 demandes de non-remboursement d’étudiants qui ont fréquenté trois établissements: Westwood College, Marinello Schools of Beauty et le Court Reporting Institute, selon le site Web de l’agence.

« L’annonce d’aujourd’hui poursuit l’engagement du ministère américain de l’Éducation à défendre les étudiants dont les collèges en ont profité », a déclaré le secrétaire à l’Éducation, Miguel Cardona. “Nous espérons également que ces approbations serviront d’avertissement à toute institution se livrant à un comportement similaire que ce type de fausse déclaration est inacceptable.”

L’administration a déjà annulé 1,5 milliard de dollars de dette pour environ 92 000 emprunteurs qui, en mars, ont affirmé avoir été escroqués par d’autres institutions : ITT Technical Institute et Corinthian College.

