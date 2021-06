L’administration Biden annule officiellement les interdictions de Trump sur TikTok et WeChat

Le président Biden a annulé les interdictions de TikTok et WeChat de l’ancien président Trump dans un décret exécutif dévoilé aujourd’hui. Le nouveau président se concentrera plutôt sur des tâches plus spécifiques visant à protéger les données américaines de la Chine dans son ensemble, plutôt que de viser certaines entreprises.

Dans le décret, l’administration déclare que les menaces individuelles doivent être examinées au moyen d’une “analyse rigoureuse et fondée sur des preuves” et que les menaces doivent être abordées de manière “compatible avec la sécurité nationale globale, la politique étrangère et les objectifs économiques, y compris la préservation et la démonstration de l’Amérique valeurs fondamentales et libertés fondamentales.”

Le drame américain et TikTok a commencé l’année dernière avec des allégations selon lesquelles la société appartenant à Bytedance renvoyait les données des utilisateurs en Chine et les exposait au chantage de gouvernements étrangers. Bien qu’il n’y ait jamais eu de preuve concrète de cela, l’administration Trump est allée de l’avant et a interdit TikTok et plus tard WeChat. Les deux interdictions n’entreront jamais en vigueur car les tribunaux américains ont pris des mesures pour arrêter leur application.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

En février, l’administration Biden a signalé qu’elle avait peu d’intérêt à continuer dans cette voie, et cette nouvelle commande est une expression très concrète de ce désir. D’autres solutions dans le passé comprenaient la vente de TikTok à une société basée aux États-Unis comme Oracle ou Microsoft. TikTok a finalement été vendu à Oracle, mais le processus n’a jamais été vraiment terminé. Les progrès ont ralenti en février pour les raisons susmentionnées, et avec l’interdiction maintenant évitée, il est difficile d’imaginer une telle vente à l’avenir.

Cependant, toutes les entreprises chinoises ne bénéficient pas d’un sursis. Bien sûr, Xiaomi a peut-être évité d’être placé sur une liste noire des investisseurs, mais Huawei n’a pas eu autant de chance. Malheureusement pour le géant de la technologie, l’administration Biden ne s’est pas écartée de la position antagoniste de l’administration précédente.

Offres Prime Day

Voici les meilleures offres d’écouteurs sans fil pour Prime Day 2021

Si vous recherchez une excellente paire d’écouteurs sans fil, il n’y a jamais eu de meilleur moment que le Prime Day 2021 pour faire une bonne affaire. Voici quelques-uns des meilleurs que nous avons réussi à rassembler jusqu’à présent. Maintenant va dépenser !