L’administration Biden assouplit les restrictions de voyage à l’étranger ⋆ .

Le président Biden a déclaré lundi qu’il prévoyait d’assouplir les restrictions sur les voyages à l’étranger cet automne, permettant à certaines personnes entièrement vaccinées contre le COVID-19 d’entrer dans le pays.

Au cours de la dernière année, seuls les citoyens américains ont été autorisés à entrer dans le pays via ses frontières terrestres et aériennes. Cependant, le changement proposé permettra à un petit groupe de personnes d’entrer dans le pays, tout en excluant la grande majorité des touristes.

Selon The Hill, les personnes qui ont été séparées de leur famille en raison de la pandémie, ainsi que celles qui ont un visa de travail international, seront autorisées à entrer aux États-Unis une fois qu’elles auront présenté une preuve de vaccination.

Pourtant, il n’est pas clair si les États-Unis accepteront les vaccins qui n’ont pas été contrôlés par la Food and Drug Administration, tels que le vaccin d’AstraZeneca et le vaccin SputnikV de Russie. Les deux vaccins ont été distribués dans plus de régions du monde que les trois vaccins actuellement approuvés par la FDA.

Les nouvelles directives de voyage devraient entrer en vigueur plus tard cet automne.

