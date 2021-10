Juridique & Réglementaire

L’administration Biden cherche à imposer des réglementations bancaires aux émetteurs de pièces stables

Pendant ce temps, les meilleurs conseillers en sécurité nationale des États-Unis rassembleront des responsables de 30 pays avec des plans pour lutter contre la cybercriminalité et améliorer la collaboration entre les forces de l’ordre sur “l’utilisation illicite de la crypto-monnaie”.

L’administration Biden est prête à publier un rapport sur les pièces stables d’ici la fin du mois et cherche à réglementer les émetteurs de pièces stables en tant que banques.

Le groupe de travail du président sur les marchés financiers devrait recommander au Congrès d’établir une charte à usage spécial permettant aux nouvelles banques cryptographiques de gérer les pièces stables en tant que dépôts, a rapporté le Wall Street Journal, citant un haut responsable impliqué dans le rapport.

Un groupe dirigé par le département du Trésor prévoit en outre de recommander au Conseil de surveillance de la stabilité financière si les activités de pièces stables devraient être désignées comme d’importance systémique, a ajouté le rapport.

Examiner si les pièces stables constituent une menace systémique serait une autre approche pour imposer des règles de type bancaire aux pièces stables.

“Circle s’est déjà efforcé de devenir une banque commerciale nationale à réserve complète”, a déclaré Dante Disparte, directeur de la stratégie et responsable de la politique mondiale de Circle, l’émetteur du stablecoin USDC. Le CSO considère l’intention du Trésor comme « encourageante » et a déclaré qu’il avait l’intention de travailler avec les régulateurs sur des politiques de cryptographie appropriées.

Quelques sociétés de crypto-monnaie, dont Anchorage et Protego Trust Bank, ont déjà obtenu des chartes bancaires conditionnelles du Bureau du contrôleur de la monnaie (OCC).

Cependant, sous l’ancien contrôleur par intérim Brian Brooks, l’OCC a fait des progrès en matière de crypto en autorisant les banques nationales à proposer des services de garde de crypto, à travailler avec des dépositaires de crypto et à effectuer des paiements à l’aide de pièces stables.

Récemment, le contrôleur par intérim Michael Hsu a averti que la crypto pourrait menacer le système financier.

La Maison Blanche convoque une réunion sur l’utilisation illicite de la crypto

Cette semaine, la Maison Blanche a également déclaré que les principaux conseillers américains à la sécurité nationale rencontreraient des responsables de 30 pays ce mois-ci pour travailler sur des plans de lutte contre la menace croissante des ransomwares et autres cybercrimes.

Une session en ligne sera également organisée par le Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche visant à “améliorer la collaboration entre les forces de l’ordre” sur des questions telles que “l’utilisation illicite de la crypto-monnaie”, indique le communiqué du président Joe Biden.

Un responsable de la Maison Blanche a déclaré aux médias qu’ils étaient particulièrement désireux de lutter contre “l’utilisation abusive de la monnaie virtuelle pour blanchir les paiements de rançons” et avaient l’intention “d’enquêter et de poursuivre les criminels de ransomware”, dont beaucoup sont anonymes et attaquent des institutions dans d’autres pays.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.