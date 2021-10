L’administration Biden cible la réglementation du Tether et des Stablecoins | Invezz

Les pièces stables comme le Tether (USDT / USD) de Circle Internet Financial et l’USD Coin (USDC / USD) pourraient voir des réglementations de type bancaire imposées par le président américain Joe Biden et son administration, ont déclaré des sources au Wall Street Journal. Plus précisément, les opérateurs de stablecoin pourraient être contraints de s’enregistrer en tant que banque.

Atténuer la panique financière

Des sources proches du dossier ont déclaré au WSJ que la Maison Blanche prenait des mesures pour apaiser les craintes que les pièces stables ne déclenchent une panique financière. Les Stablecoins font référence aux monnaies numériques adossées à des actifs sûrs mais basées sur la technologie blockchain.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

La logique derrière la nouvelle réglementation repose sur l’idée que les pièces stables pourraient créer une instabilité financière si sa base d’utilisateurs doute de la valeur des actifs sous-jacents. Le président de la Securities and Exchange Commission, Gary Gensler, a déjà clairement exprimé son point de vue sur les pièces stables. Il a déclaré fin septembre :

Nous avons de nombreux casinos ici dans le Far West, et les jetons de poker sont ces pièces stables sur les tables de jeux de casino.

La réglementation Stablecoin a un certain soutien des deux côtés de l’allée. La membre du Congrès Cynthia Lummis (R., Wyoming) a déclaré dans un discours cette semaine que les pièces stables devraient être réglementées. Elle a dit:

Il se peut que les pièces stables ne soient émises que par des institutions de dépôt.

Quelle est la prochaine étape pour les stablecoins ?

Biden est susceptible de charger le Congrès d’introduire une nouvelle législation pour créer une charte à usage spécial. Cela adapterait la nouvelle réglementation aux modèles commerciaux des opérateurs de stablecoin.

De plus, le Trésor américain forme un groupe pour évaluer si les activités de stablecoin sont considérées comme systémiquement importantes. Les conclusions seront transmises au Conseil de surveillance de la stabilité financière.

Le rapport pourrait être publié dans quelques semaines lorsque le groupe de travail du président sur les marchés financiers sera publié fin octobre, selon des sources du WSJ. Il n’est pas clair comment les recommandations pourraient être appliquées.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent