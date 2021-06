L’administration Biden échange volontairement des vies contre des votes avec la politique frontalière corrompue des démocrates ⋆ .

Notre président âgé et malade ignore les souffrances évidentes le long de notre frontière sud après avoir inversé les politiques réussies et humaines que le président Trump a mises en place en matière d’immigration illégale. La honte des événements horribles qui se produisent dans nos États du sud-ouest est inhumaine et ne doit pas continuer.

Mais Joey et Kamala ne semblent pas du tout penser à la souffrance des citoyens américains qui vivent le long de la frontière, et ignorent les morts et le trafic parmi les vagues entrantes de pauvres qui cherchent refuge ici, parce que l’administration Biden a ouvert la frontière pour le la seule intention d’obtenir des millions de votes de la part des personnes reconnaissantes qui traversent illégalement notre frontière et d’utiliser ces votes pour maintenir les démocrates corrompus au pouvoir pour toujours.

Puisse le karma personnel et politique punir le sale et décoloré Biden pour ses mauvais traitements envers les pauvres et les nécessiteux et les inciter à venir en Amérique dans ces circonstances, en gardant à l’esprit la souffrance et la misère humaine qui font partie intégrante de cette série d’événements sans précédent et sont le résultat de la politique d’ouverture des frontières de Biden.