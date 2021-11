L’administration Biden est à quoi ressemble le vrai danger: Ingraham

L’animatrice de « The Ingraham Angle » Laura Ingraham a exposé le visage d’un « vrai danger » comme celui du président Biden dans son monologue d’ouverture jeudi soir.

Malgré les affirmations contraires des médias libéraux, « [former President Donald] Trump n’était pas une menace pour la position de l’Amérique dans le monde ou pour notre économie. Il était une menace pour l’ordre ancien », a-t-elle déclaré. « Et maintenant, 10 mois après le début de l’administration Biden, l’Amérique voit à quoi ressemble le vrai danger. On dirait un imbécile maladroit qui plisse les yeux et trébuche à travers des remarques, en répétant de vieilles histoires de son enfance. Quand Biden parle, je me retrouve à grimacer. »

BIDEN « TROUBLE » BRIÈVEMENT PENDANT LE DISCOURS AU RALLYE MCAULIFFE, LES CRITIQUES SE SAISISSENT

Ingraham a averti qu’elle « prendrait[s] aucune joie dans le déclin de Biden » et que les États-Unis « ont besoin[s] un président dont les capacités physiques et intellectuelles ne sont jamais sérieusement mises en doute. »

L’animateur de Fox News a poursuivi, avertissant que les dirigeants étrangers « voient… les lacunes flagrantes de Biden…[as] des opportunités en or » pour faire avancer leurs propres programmes. Ces dirigeants incluent la Chine et Ingraham ont déclaré que l’administration Biden ne « comprenait pas les véritables intentions de la Chine ».

Des États-Unis économiquement faibles dirigés par un président cognitivement faible « établissent parfaitement la Chine pour les trois prochaines années ». Même si Biden était remplacé par la vice-présidente Kamala Harris, elle serait « complètement incapable », a déclaré Ingraham. L’animateur l’a accusée de « jouer[ing] la carte de course pour aller de l’avant. »

Elle a ajouté que « [n]o on l’aime bien » et on lui confie de plus en plus de tâches insignifiantes.

« Il n’y a littéralement aucune situation, aucun problème que la Maison Blanche puisse lui confier à la place du président », a déclaré Ingraham.

« C’est le bordel » et « le monde entier va payer » pour « une Amérique sans gouvernail dirigée par un malheureux président », a-t-elle déclaré. Mais il y a de l’espoir, puisque la « force des États-Unis… n’est pas en [its] gouvernement; c’est dedans [its] personnes. »

« Nous avons survécu à Jimmy Carter, nous avons survécu à Herbert Hoover, et nous survivrons à ça », a-t-elle déclaré.