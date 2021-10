L’administration Biden est aux prises avec des crises et des controverses en cascade, de la frontière à la chaîne d’approvisionnement et plus encore

Les principaux dirigeants de l’administration Biden ont du mal à faire face aux crises en cascade, de la frontière sud à la pénurie de main-d’œuvre en passant par les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, et les critiques allèguent qu’il existe un vide de leadership parmi les principaux secrétaires du Cabinet.

« La plupart des membres du Cabinet sont des anonymes qui ne sont pas bien connus du peuple américain et qui ne sont pas capables ou apparemment pas intéressés à avancer et à défendre ce que fait l’administration et ce qu’ils ont dans leurs départements particuliers », Fox News a déclaré le contributeur Karl Rove sur « America Reports » vendredi.

Les problèmes que l’administration a du mal à traiter couvrent de nombreux sujets et de nombreux départements.

Il existe des perturbations majeures de la chaîne d’approvisionnement qui contribuent à l’inflation des prix et qui, selon la Maison Blanche, pourraient entraîner des pénuries aux alentours de Noël. Le président Biden a parlé de la question cette semaine, mais le secrétaire aux Transports Pete Buttigieg a pris un congé parental pendant environ deux mois sans le révéler jusqu’à ce que Politco rapporte la nouvelle jeudi.

Le ministère des Transports n’a pas répondu à une demande de commentaires sur qui prenait en charge le ministère avec Buttigieg en congé.

La frontière sud continue de voir une pléthore de passages de migrants, dont beaucoup sont finalement relâchés profondément à l’intérieur du pays avec des dates d’audience lointaines et peu de supervision entre-temps. Mais il y a eu peu de progrès pour endiguer la marée, que le secrétaire à l’Intérieur Alejandro Mayorkas et le vice-président Harris ont été chargés de traiter.

Le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, prend la parole lors d’une conférence de presse au National Press Club à Washington, le jeudi 9 septembre 2021. (AP Photo/Jose Luis Magana) (AP Photo/Jose Luis Magana)

Le ministère de la Sécurité intérieure a annoncé son intention de rétablir la politique de « Rester au Mexique » de l’ère Trump pour les demandeurs d’asile, mais seulement après qu’un juge fédéral lui ait ordonné de le faire. Mais le DHS n’a pas répondu vendredi à une demande de Fox News concernant les critiques selon lesquelles le flux continu de migrants nuit aux communautés frontalières. Le bureau de Harris n’a pas non plus répondu à une demande de commentaire sur le sujet de l’immigration vendredi.

Les employeurs américains ont toujours du mal à trouver des travailleurs pour pourvoir leurs postes vacants, un problème pour lequel le secrétaire au Travail Marty Walsh a déclaré qu’il avait du mal à trouver une solution dans une récente interview avec Axios. Il a blâmé la pandémie de coronavirus et les personnes à la recherche de changements de carrière qui pourraient conduire à un meilleur équilibre travail-vie comme facteurs contributifs. Mais le département du Travail n’a pas répondu à une demande de commentaire de Fox News vendredi demandant quelles actions concrètes le département envisage de prendre pour résoudre un problème que les républicains imputent aux politiques de l’administration Biden.

Les prix du gaz augmentent également, ce que les républicains reprochent également à l’administration Biden pour ses politiques énergétiques. Il existe d’autres facteurs contributifs, notamment les ouragans et l’augmentation de la demande. Et l’administration Biden a récemment contacté l’industrie pétrolière pour l’aider à réduire les prix du gaz, selon Politico.

Mais le ministère de l’Énergie n’a pas répondu à une demande de commentaires de Fox News concernant les mesures concrètes que prend la secrétaire à l’Énergie, Jennifer Granholm, pour réduire les prix du gaz avant les fêtes de fin d’année.

Dans cette photo d’archive du 11 mai 2021, la secrétaire à l’Énergie, Jennifer Granholm, prend la parole lors d’un point de presse à la Maison Blanche à Washington. (AP Photo/Evan Vucci, dossier)

Le procureur général Merrick Garland a suscité un contrecoup avec ce que les républicains allèguent être une note de service mal conçue et trop large demandant au FBI d’examiner les menaces présumées contre les membres du conseil scolaire de la part de parents mécontents. Les républicains ont allégué que cela pourrait freiner la liberté d’expression, tandis que le DOJ a défendu la note comme ne s’appliquant qu’à la violence réelle et aux menaces criminelles.

Vendredi, le ministère de la Justice n’a pas répondu à une demande de commentaires de Fox News lui demandant s’il était d’accord avec une lettre de la National School Boards Association (NSBA) selon laquelle certaines activités des parents pourraient « être l’équivalent d’une forme de terrorisme domestique et de haine. crimes. » La demande demandait également si le ministère de la Justice avait consulté la NSBA lors de la rédaction de la note controversée ou s’il avait contacté d’autres parties prenantes. Garland sera probablement confronté à ces questions lorsqu’il témoignera devant le comité judiciaire de la Chambre la semaine prochaine.

La source d’une grande partie de l’angoisse lors des réunions controversées du conseil scolaire a été les mandats de masque et de vaccin. Les parents conservateurs, et même certains syndicats d’enseignants, se sont opposés aux mandats de vaccination. Le secrétaire à l’Éducation, Miguel Cardona, a fait la promotion des vaccinations pour les enseignants, les étudiants et autres, et il a repoussé les États rouges qui interdisent les mandats de masque. Mais il a largement évité d’aborder les controverses survenant lors des réunions du conseil scolaire.

Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin et le secrétaire d’État Antony Blinken, quant à eux, devraient faire l’objet d’un examen minutieux pendant des mois au sujet du retrait meurtrier des États-Unis d’Afghanistan. Tous deux ont déjà comparu lors d’audiences du Congrès enquêtant sur l’affaire, et Blinken en particulier a déclaré qu’il ne pensait pas que rester plus longtemps dans le pays aurait fait une différence dans la situation.

Le procureur général Merrick Garland annonce une action en justice pour bloquer l’application d’une nouvelle loi du Texas qui interdit la plupart des avortements, au ministère de la Justice à Washington, le jeudi 9 septembre 2021. Garland témoignera devant le Congrès dans les prochains jours et est probable être interrogé sur une note qu’il a envoyée pour demander au FBI d’enquêter sur les menaces présumées contre les commissions scolaires. (AP Photo/J. Scott Applewhite) (AP Photo/J. Scott Applewhite)

Mais lui et Austin ont reçu des critiques importantes pour le fait que l’ambassade des États-Unis a été abandonnée alors que le gouvernement afghan s’effondrait et que les talibans prenaient le contrôle du pays. Austin, lors de son audition, a déclaré à propos de l’évacuation éventuelle de nombreux Américains du pays alors qu’il se désintégrait : « Rien de tel n’a jamais été fait auparavant, et aucune autre armée au monde n’aurait pu y parvenir. »

Les évacuations d’Américains d’Afghanistan se sont poursuivies, selon le département d’État, qui a déclaré vendredi qu’au moins 129 Américains et 115 autres résidents permanents avaient été expulsés du pays avec son aide depuis le 31 août.

Le ministère de la Défense n’a pas répondu à une demande de commentaires de Fox News sur la façon dont il s’attend à ce que les prochaines enquêtes du Congrès sur le retrait de l’Afghanistan se déroulent.

Et la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, continue de promouvoir une politique qui obligerait les banques à remettre à l’IRS les informations globales sur les entrées et les sorties de presque tous les comptes bancaires américains dans le but d’attraper ce qu’elle qualifie de riches fraudeurs fiscaux. Les critiques disent que cela équivaut à une atteinte à la vie privée et imposerait des charges aux petites banques et aux coopératives de crédit.

Le département du Trésor n’a pas répondu aux questions de Fox News vendredi sur les raisons pour lesquelles la politique proposée est si large – elle affecterait chaque compte bancaire qui a un solde de 600 $ ou 600 $ d’activité totale au cours d’une année – si elle est destinée à attraper riches fraudeurs fiscaux.

Il n’est pas clair si la politique proposée deviendra loi au milieu des négociations sur le projet de loi de réconciliation des démocrates au Congrès. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Calif., dit que ce sera le cas, sous une forme ou une autre.

Vendredi, la Maison Blanche n’a notamment pas accédé à une demande d’interview des « America Reports » de Fox News pour une interview avec un secrétaire du Cabinet sur les problèmes qui s’accumulent pour l’administration.

Adam Shaw et Brooke Singman de Fox News ont contribué à ce rapport.