L’administration Biden et les médias activistes viennent d’avoir une querelle épique entre amoureux – RedState ⋆ .

Il semble que tout ne soit pas exactement simpatico dans la maison Blanche/Médias. Vendredi, les deux alliés ont eu une sacrée querelle d’amoureux sur le COVID-19 et les vaccinations. Dans un rare cas où l’administration Biden a reproché aux médias activistes de diffuser de la désinformation, un responsable a fustigé à la fois le New York Times et le Washington Post pour avoir truqué des détails pertinents sur la pandémie.

Le New York Times a publié un tweet affirmant que « la variante Delta est aussi contagieuse que la varicelle et peut être propagée par les personnes vaccinées aussi facilement que les personnes non vaccinées ».

Dernières nouvelles : La variante Delta est aussi contagieuse que la varicelle et peut être propagée par les personnes vaccinées aussi facilement que les personnes non vaccinées, selon un rapport interne du CDC.https://t.co/hDs1FOIPMt – Le New York Times (@nytimes) 30 juillet 2021

Le responsable de la réponse au coronavirus de la Maison Blanche, Ben Wakana, ne l’avait pas. Il a giflé la Dame Grise avec une correction cinglante. Il a écrit:

LES PERSONNES VACCINÉES NE TRANSMETTENT PAS LE VIRUS AU MÊME TAUX QUE LES PERSONNES NON VACCINÉES ET SI VOUS N’INCLUEZ PAS CE CONTEXTE VOUS LE FAITES

LES PERSONNES VACCINÉES NE TRANSMETTENT PAS LE VIRUS AU MÊME TAUX QUE LES PERSONNES NON VACCINÉES ET SI VOUS N’INCLUEZ PAS CE CONTEXTE, VOUS LE FAITES. https://t.co/gBkDbJ21xX – Ben Wakana (@benwakana46) 30 juillet 2021

Ensuite, le Washington Post, qui a publié un tweet déclarant que “les personnes vaccinées représentaient les trois quarts des personnes infectées lors d’une épidémie massive de covid-19 dans le Massachusetts, selon une étude pivot du CDC”.

Les personnes vaccinées représentaient les trois quarts des personnes infectées lors d’une épidémie massive de covid-19 dans le Massachusetts, selon une étude pivot du CDC https://t.co/nQbAIctsos – Le Washington Post (@washingtonpost) 30 juillet 2021

Wakana a matraqué le Post en qualifiant le tweet de « complètement irresponsable ». Il a continué:

Il y a 3 jours, le CDC a clairement indiqué que les individus vaccinés représentent une TRÈS PETITE quantité de transmission se produisant dans tout le pays. Pratiquement toutes les hospitalisations et tous les décès continuent de se produire parmi les non vaccinés. C’est irréel de ne pas mettre ça en contexte.

Breitbart News a récemment souligné que les médias activistes “ont repoussé les protocoles de test des coronavirus de la Maison Blanche plus tôt dans la semaine”. Le rapport faisait référence à Politico se demandant pourquoi «les tests hebdomadaires de Covid [is] un substitut raisonnable à la vaccination » et un militant des médias WaPo en désaccord avec la « honte » de Biden des personnes vaccinées pour ne pas porter de masques. »

Quiconque a suivi la politique au cours des dernières décennies sait qu’il est assez rare qu’une administration démocrate se dispute ouvertement avec son compagnon de lit préféré. En effet, la presse militante assume généralement son rôle de ministère de la Propagande de l’administration, protégeant consciencieusement le président en ignorant ses échecs et en attaquant vicieusement ses détracteurs.

Est-ce le début d’une tendance avec l’administration Biden ? Si oui, que dit-on de l’incompétence du président, que même les médias militants osent le critiquer ? Je suppose que nous le saurons bien assez tôt. Mais, nous ne devrions pas nous attendre à grand-chose pour l’instant. La Maison Blanche et les médias activistes recommenceront à se murmurer des « mots doux » bien assez tôt.