L’administration Biden fait appel à Kim Wyman de l’État de Washington pour diriger l’effort de sécurité des élections nationales

Kim Wyman. (Photo du secrétaire d’État de Washington)

L’administration Biden a demandé au secrétaire d’État de Washington Kim Wyman de diriger un effort national visant à réduire l’ingérence étrangère et nationale dans les élections.

Wyman, le seul fonctionnaire du GOP à l’échelle de l’État de Washington, sera le plus haut responsable de la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency du Department Homeland Security. Au cours du cycle électoral de 2020, Wyman a réfuté les allégations de l’ancien président Donald Trump selon lesquelles une fraude électorale généralisée était à l’origine de la colère de l’ancien président.

« Quand j’ai commencé à travailler dans les élections il y a 28 ans, j’ai décidé de travailler à un système où chaque personne éligible dans notre État aurait la possibilité de s’inscrire, de voter et de faire compter son bulletin de vote de manière juste et précise », a déclaré Wyman dans un communiqué annonçant le mouvement. « Au cours des six dernières années, ma concentration s’est élargie pour garantir que nos élections restent à l’abri des adversaires étrangers. »

Le gouverneur Jay Inslee nommera un successeur pour occuper le poste jusqu’aux prochaines élections générales en 2022. Wyman est secrétaire d’État de Washington depuis 2013.

Wyman a déclaré qu’elle continuerait l’approche qu’elle a utilisée en tant que plus haut responsable des élections de l’État.

« Au cours de mon mandat en tant qu’administrateur des élections dans les États et les comtés, Washington a étendu les élections par correspondance à l’ensemble de l’État, installé près de 500 urnes, mis en œuvre l’inscription automatique des électeurs le jour même, permis aux jeunes de 16 et 17 ans de pré- inscrivez-vous pour voter, et plus encore », a-t-elle déclaré.

«Je suis honoré de pouvoir partager près de trois décennies d’expérience et d’expertise au niveau fédéral pour soutenir les efforts de la CISA pour protéger nos systèmes électoraux contre les cyberattaques et renforcer la confiance du public dans nos élections.»

Dans un message publié sur Twitter, Wyman a déclaré que la partie la plus difficile de son nouveau rôle était de démissionner avant la fin de son mandat dans l’État de Washington.

« Cependant, les menaces qui pèsent sur le système électoral de notre pays se poursuivent chaque jour et elles doivent être combattues par un effort combiné d’experts en informatique et en cybersécurité aux côtés de professionnels des élections aux niveaux local, étatique et fédéral », a-t-elle écrit.

Un message à tous mes supporters sur l’avenir. pic.twitter.com/1Eb8JLhSHa – Kim Wyman (@KimWyman12) 26 octobre 2021

Washington faisait partie des 21 États où des agents russes présumés ont tenté de pirater les listes électorales et les systèmes étatiques. En 2019, sous la direction de Wyman, l’État a mis en œuvre VoteWA, un système d’inscription des électeurs mis à jour qui permet le suivi des bulletins de vote par correspondance.

Pendant son mandat, Wyman a réfuté les allégations de fraude et les « audits » de scrutin comme en Arizona en tant que cascades politiques. Elle s’est battue contre le candidat au poste de gouverneur de l’État Loren Culp lorsqu’il a affirmé – sans preuve – des irrégularités électorales qui lui ont coûté les élections de 2020. Culp a perdu les élections de 20 points de pourcentage.