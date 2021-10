L’administration Biden fait un geste idiot sur les prix du gaz qui ne manquera pas d’échouer – RedState

La crise des prix du gaz aux États-Unis continue de devenir incontrôlable. Ceux du Sud ont vu leurs prix de l’essence doubler à plus de 3,00 $ le gallon au cours des derniers mois, mais ils ont la vie facile par rapport à des endroits comme la Californie, où une station facturait récemment plus de 7,00 $ le gallon. De quoi faire rougir l’Europe.

(voir la couverture médiatique de Joe Biden alors que les prix du gaz atteignent des niveaux jamais vus depuis que Joe Biden était vice-président)

Bien sûr, tout cela a été auto-infligé à la nation, non pas par les consommateurs, mais par l’administration Biden se pliant aux illusions d’extrême gauche sur le changement climatique détruisant complètement la planète.

Alors quelle est la solution ? Est-ce pour forer davantage au niveau national ? Pour donner le feu vert à Keystone XL et à d’autres pipelines ? Permettre plus de fracturation hydraulique et proposer plus de baux au niveau national ? Non, c’est pour supplier un groupe de pays sympathisants des terroristes du Moyen-Orient de pomper plus de pétrole de la manière la plus sale possible.

L’administration Biden est de plus en plus alarmée par la hausse des prix de l’essence qui ont atteint un sommet en 7 ans, et appelle l’OPEP+ depuis des semaines à pomper plus de pétrole. https://t.co/sEhdy1dxbs – Bruno Maçães (@MacaesBruno) 31 octobre 2021

Il y a beaucoup de bêtise là-dedans, mais concentrons-nous sur le fait que nous vivons tous sur la même planète. Ce que je veux dire par là, c’est que si la gauche américaine est préoccupée par le changement climatique, elle ne le combat pas en bloquant la production d’énergie plus propre (y compris le gaz naturel) au niveau national. Le fait que l’OPEP pompe plus de pétrole dans le désert aggrave en fait le problème. Compte tenu de cela, pourquoi ne pas augmenter la production nationale, ce qui entraînera moins d’émissions si une grande partie de cette production comprend du gaz naturel et la construction de plus de centrales nucléaires de nouvelle génération ? Cela fournirait également des emplois aux Américains à une époque d’inflation incontrôlable et de stagnation de l’économie.

Mais il y a trop de bon sens impliqué dans cette proposition, et l’administration ne fonctionne pas sur la base de la logique. Au contraire, toute la guerre contre la production d’énergie domestique est un grand signal de vertu autodestructeur. Cela n’a pas de sens à un niveau rationnel, même si l’objectif est de réduire les émissions. Pourtant, Biden a quand même fait exploser Keystone XL parce qu’il voulait que les gauchers aux cheveux roses qui bloquent les autoroutes aient l’impression de sauver la planète.

Pendant ce temps, les Américains normaux paient le prix car les coûts énergétiques, non seulement à la pompe, mais aussi à la maison, grugent leurs chèques de paie déjà limités.

Enfin, notons simplement que pleurer auprès de l’OPEP ne fonctionnera pas. Ils ne se plient jamais à la pression américaine parce qu’ils n’y sont pas incités. Cette décision n’a pas fonctionné sous Barack Obama et cela ne fonctionnera pas maintenant. Donc peu importe, la réponse reste plus la production nationale. Le fait que l’administration Biden ne fasse pas tout ce qui est en son pouvoir pour aider les Américains en difficulté économique est encore une autre marque noire sur une administration déjà bien balisée.

Bien sûr, je ne devrais pas être surpris. C’est le même président qui a laissé les Américains bloqués derrière les lignes ennemies en Afghanistan, donc abandonner les gens est un peu son truc.