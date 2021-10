L’administration Biden nommera un républicain de l’État de Washington pour superviser la sécurité des élections

Joe Biden est plus habile à jouer au jeu politique que la plupart des gens ne le croient. Près d’un an après avoir remporté une élection que certains continuent d’insister sur sa défaite, le président est sur le point de nommer un républicain qui a contesté les fausses allégations de fraude de Trump pour servir de responsable de la sécurité électorale pour la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency du Department of Homeland Security. .

Avec neuf républicains sortants ayant été primés par des candidats soutenus par Trump – dont certains réclament déjà un « audit médico-légal complet » des mi-mandats de 2022 avant qu’un vote ne soit exprimé – le choix du président Biden de Kim Wyman, un républicain de l’État de Washington qui a contesté Les fausses allégations de fraude électorale de Donald Trump indiquent qu’il cherche à étouffer dans l’œuf tous les futurs défis électoraux.

La secrétaire d’État de Washington, Kim Wyman, s’entretient avec des journalistes dans son bureau, le mercredi 15 janvier 2020, au Capitole à Olympia, Washington. Wyman parlait d’une série de projets de loi sur la sécurité des élections et des bulletins de vote que son bureau demande à l’Assemblée législative de Washington à examiner au cours de la session en cours. (AP Photo/Ted S. Warren)

CNN rapporte que des responsables fédéraux sont depuis des semaines en pourparlers avec Wyman, qui a été secrétaire d’État pendant 12 ans. Au cours de la dernière année, Wyman a réfuté à plusieurs reprises les fausses affirmations de Trump selon lesquelles les bulletins de vote postal invitent à la fraude. Les proclamations de Trump, a-t-elle dit, sapaient la démocratie américaine. Et dans une interview de mai avec « New Day » de CNN, Wyman a vivement critiqué le « audit » fictif des résultats des élections de 2020 commandé par les républicains de l’Arizona.

Excellente nouvelle! Kim Wyman est la vraie affaire et un vrai professionnel. Bel ajout à l’équipe @CISAgov car ils continuent de jouer un rôle clé dans la défense de la démocratie. https://t.co/Z9AlX5zvkt – Chris Krebs (@C_C_Krebs) 26 octobre 2021

Wyman serait un agent de liaison fédéral avec les autorités étatiques et locales alors qu’ils recherchent des ressources et un soutien pour protéger l’infrastructure électorale contre le piratage et les électeurs contre les campagnes de désinformation. Elle a l’expérience sur laquelle s’appuyer, ayant passé près d’une décennie en tant que directrice des élections pour le comté de Thurston, dans l’État de Washington, avant d’être élue secrétaire d’État.

Un message à tous mes supporters sur l’avenir. pic.twitter.com/1Eb8JLhSHa – Kim Wyman (@KimWyman12) 26 octobre 2021

Les sources ont déclaré que la sélection de Wyman ne serait pas officielle tant que tous les documents administratifs n’auraient pas été réglés par la Maison Blanche et que l’administration n’aurait annoncé sa nomination, mais Wyman a déjà annoncé qu’elle avait accepté le poste et qu’elle quitterait son poste au sein du gouvernement de l’État de Washington.

Kim Wyman, la secrétaire d’État républicaine de l’État de Washington, vient d’annoncer qu’elle démissionne pour occuper un poste dans l’administration Biden axé sur la sécurité des élections. pic.twitter.com/CyXyVK9yWw – Mike Baker (@ByMikeBaker) 26 octobre 2021