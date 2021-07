L’administration Biden omet des informations sur la violence du gouvernement palestinien, désinvestissez la rhétorique du rapport du Congrès .

in

Le Département d’État a supprimé les références aux appels à la violence du gouvernement palestinien et à son soutien au mouvement de boycott, désinvestissement et sanctions contre Israël, selon un article de presse.

L’information a été omise dans un rapport du département envoyé la semaine dernière au Congrès, soulignant ce que certains considèrent comme un effort de l’administration Biden pour minimiser la violence palestinienne alors qu’elle redémarre l’aide des contribuables américains au gouvernement, selon The Washington Free Beacon.

Le rapport est soumis à une loi de déclaration obligatoire incluse dans la loi de 1990 sur le respect des engagements de l’Organisation de libération de la Palestine, rapporte également la publication.

Les appels à la violence et au mouvement BDS sont suivis de près au Congrès et ont été inclus dans le rapport d’octobre 2020 de l’ancienne administration Trump, selon des copies des deux rapports consultés par le Free Beacon.

Le département d’État a refusé de commenter la comparaison.

L’administration Biden fait également pression pour renouveler des centaines de millions de dollars d’aide des contribuables au gouvernement palestinien, qui reste opposé au gouvernement d’Israël, l’allié le plus proche et le plus ancien des États-Unis au Moyen-Orient.

Dave Vasquez, attaché de presse du sénateur GOP du Texas, Ted Cruz, a déclaré au Free Beacon que le département d’État voulait minimiser l’incitation palestinienne à étouffer le débat au Congrès.

Cruz a vivement critiqué l’aide américaine au gouvernement palestinien et la décision de l’administration Biden de l’envoyer.

“L’administration Biden s’est engagée à verser de l’argent dans les zones palestiniennes, au mépris des lois américaines qui restreignent le financement parce que l’Autorité palestinienne incite et subventionne des actes de terrorisme contre Israël”, a déclaré Vasquez à la publication. “Il n’est pas étonnant que cette administration essaie de minimiser ce comportement pour limiter le débat public sur sa politique controversée.”