L’administration Biden pèse maintenant un décret sur la crypto-monnaie

10 octobre 2021

L’administration Biden continue d’essayer de réfléchir à des moyens de réglementer l’industrie en plein essor de la crypto-monnaie. Le dernier mouvement dans cette direction est la Maison Blanche pesant un décret exécutif sur la crypto dans le cadre de ses efforts pour mettre en place une approche à l’échelle du gouvernement de la crypto-monnaie, a rapporté Bloomberg citant des personnes familières avec le sujet.

Selon cette proposition de directive, les agences fédérales étudieraient et offriraient des recommandations sur la cryptographie et couvriraient des domaines pertinents tels que la sécurité nationale, l’innovation économique et la réglementation financière. En outre, l’administration souhaite que les agences compétentes examinent la cryptographie dans d’autres domaines, notamment la protection des consommateurs, la recherche et l’innovation, la politique de la concurrence, a déclaré le responsable.

Les plans, qui sont toujours à l’étude, viseraient en outre à coordonner le travail des agences sur les actifs cryptographiques dans l’ensemble de l’exécutif, et les départements qui n’ont pas accordé beaucoup d’attention à la cryptographie seront également poussés à se concentrer dessus.

En intégrant le département du Trésor et les régulateurs financiers au département du Commerce, aux agences de sécurité nationale et à la National Science Foundation, dans le cadre, la Maison Blanche vise à adopter une approche unifiée de la cryptographie.

Selon un responsable de la Maison Blanche, le conseiller adjoint à la sécurité nationale Daleep Singh est directement impliqué dans les travaux. Il est un vétéran du département du Trésor et de la Federal Reserve Bank de New York.

Les responsables envisagent également de nommer un crypto-tsar de la Maison Blanche pour agir en tant que personne de référence sur la question, a déclaré une personne à la publication.

Le projet fournirait des éclaircissements sur les responsabilités des divers organismes. Actuellement, il circule parmi les hauts fonctionnaires et les régulateurs. Différentes agences seront chargées d’examiner les sujets pertinents et de faire rapport sur leurs conclusions, ont déclaré les personnes.

Déjà, comme nous l’avons signalé, le groupe de travail présidentiel examine les pièces stables et envisage de les réglementer en tant que banques.

En réponse, le sénateur Pat Toomey a envoyé une lettre à la secrétaire au Trésor Janet Yellen cette semaine, exhortant l’administration « à adopter une approche réfléchie, juste et équilibrée pour analyser les pièces stables » et à s’assurer qu’elles encouragent l’innovation technologique au lieu de l’étouffer.

