L’administration Biden poursuivra la coopération avec l’ISS jusqu’en 2030

Les États-Unis continueront de travailler avec les programmes spatiaux d’autres pays sur la Station spatiale internationale jusqu’en 2030, a annoncé aujourd’hui la NASA. Cela permettra une transition ininterrompue vers une station spatiale commerciale (ou des stations!) À la fin des années 2020.

Les fonds pour l’ISS ont déjà été approuvés jusqu’en 2024. L’administrateur de la NASA, Bill Nelson, a déclaré à The Verge en mai qu’il souhaitait continuer à travailler sur l’ISS jusqu’en 2030.

L’avenir de l’ISS remis en question en 2018

L’avenir de l’ISS a été remis en question en 2018, lorsqu’un projet de proposition de budget de l’administration du président Donald Trump avait prévu la fin du soutien à la station spatiale en 2025. Plus récemment, l’escalade des tensions entre les États-Unis et la Russie a menacé la coopération nécessaire pour travailler ensemble sur l’ISS. En novembre, la Russie a fait exploser un satellite, créant un nuage de débris dangereux en orbite terrestre.

« Il est plus important que jamais que les États-Unis continuent de diriger le monde dans le développement d’alliances internationales et de règles et normes de modélisation pour l’utilisation pacifique et responsable de l’espace », a déclaré Nelson dans un communiqué.