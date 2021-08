L’administration Biden prévoit d’annuler 5,8 milliards de dollars supplémentaires de dette de prêt étudiant 10z viral

Le ministère de l’Éducation a annoncé jeudi qu’il annulerait la dette des prêts étudiants de plus de 300 000 emprunteurs gravement handicapés.

Le programme, qui devrait effacer plus de 5,8 milliards de dollars de dette totale, débutera en septembre et s’appliquera à plus de 323 000 emprunteurs classés comme ayant une « invalidité totale et permanente » par la Social Security Administration (SSA), a annoncé le ministère de l’Éducation. Les emprunteurs bénéficieront désormais d’une décharge automatique de leur dette, alors qu’ils devaient auparavant remplir des demandes.

“L’action d’aujourd’hui supprime un obstacle majeur qui empêchait beaucoup trop d’emprunteurs handicapés de recevoir les libérations totales et permanentes d’invalidité auxquelles ils ont droit en vertu de la loi”, a déclaré le secrétaire à l’Éducation, Miguel Cardona, dans l’annonce.

Le ministère s’efforcera également de supprimer à la fois la période de surveillance de trois ans pour les personnes qui ont reçu les exigences de mise à disposition d’informations sur le congé et les revenus en raison de l’incapacité à maintenir des documents adéquats.

Le ministère de l’Éducation a annulé la dette étudiante en mars pour plus de 40 000 Américains handicapés qui ont été confrontés à un rétablissement de la dette en raison de l’absence de réponse aux demandes d’informations sur les revenus.

« Nous avons entendu haut et fort les emprunteurs handicapés et les défenseurs de la nécessité de ce changement et nous sommes ravis d’y donner suite », indique l’annonce. « Ce changement réduit les formalités administratives dans le but de simplifier au maximum les processus pour les emprunteurs qui ont besoin d’aide. »

Le président Joe Biden a fait de l’allégement de la dette étudiante un élément central de sa campagne présidentielle, en publiant un plan complet exemptant certains emprunteurs des remboursements de prêts étudiants fédéraux. Biden a subi des pressions de la part de membres progressistes du parti démocrate tels que la représentante Alexandria Ocasio-Cortez et les sens Chuck Schumer et Elizabeth Warren, pour annuler complètement la dette étudiante ou annuler des montants beaucoup plus importants.

Biden a prolongé le moratoire sur les remboursements de prêts étudiants jusqu’en septembre 2021 lors de son premier jour au pouvoir.

Le contenu créé par The Daily Caller News Foundation est disponible gratuitement pour tout éditeur d’actualités éligible qui peut fournir un large public. Pour les opportunités de licence de notre contenu original, veuillez contacter [email protected]