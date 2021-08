L’administration Biden prolonge le moratoire sur les expulsions

L’administration du président Joe Biden a prolongé le moratoire fédéral sur les expulsions jusqu’au 30 septembre 2021, cependant, il ne s’applique pas à tous les sept millions d’Américains estimés qui sont en retard de loyer.

Photo par Anna Moneymaker/.

“Aujourd’hui, l’Agence fédérale de financement du logement (FHFA) a annoncé que Fannie Mae et Freddie Mac (les entreprises) prolongent le moratoire sur les expulsions de biens immobiliers unifamiliaux (REO) jusqu’au 30 septembre 2021. Le moratoire sur les expulsions REO s’applique aux propriétés qui ont été acquis par une entreprise par le biais d’une saisie ou d’un acte tenant lieu de saisie », a annoncé vendredi la FHFA dans un communiqué.

«La pandémie continue d’avoir un impact démesuré sur la capacité des Américains à faire face à leurs paiements mensuels de loyer ou d’hypothèque. L’extension d’aujourd’hui du moratoire sur les expulsions protège les Américains particulièrement vulnérables qui, autrement, risqueraient de perdre un endroit où vivre », a déclaré Sandra L. Thompson, directrice par intérim de la FHFA.

La Cour suprême des États-Unis a statué plus tôt cette année que les Centers for Disease Control and Prevention avaient outrepassé son autorité après avoir prolongé l’interdiction jusqu’au 31 juillet, bien que la Cour l’ait autorisée à rester en place jusqu’à cette date.

Biden a exhorté diverses agences fédérales à adopter leurs propres extensions pour protéger des centaines de milliers de familles à court de ressources financières contre le risque de devenir sans abri.

« À la lumière de la décision de la Cour suprême, le président appelle le Congrès à prolonger sans délai le moratoire sur les expulsions afin de protéger ces locataires vulnérables et leurs familles. En outre, il a demandé aux départements américains du Logement et du Développement urbain, de l’Agriculture et des Anciens combattants de prolonger leurs moratoires respectifs sur les expulsions jusqu’à la fin septembre, ce qui offrira une protection continue aux ménages vivant dans des propriétés unifamiliales assurées par le gouvernement fédéral. Le président a également demandé à ces ministères et à d’autres de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que les propriétaires et les exploitants de logements locatifs assistés et financés par le gouvernement fédéral demandent une aide d’urgence au loyer pour se rétablir tout en gardant les familles dans un logement sûr et sûr – avant de procéder à l’expulsion, », a déclaré jeudi la Maison Blanche dans un communiqué.

Biden a également appelé le Congrès à adopter une loi pour prolonger le moratoire. Vendredi, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi (D-CA) a demandé au CDC de le faire malgré ce que la Cour a dit, déclarant aux journalistes lors d’une conférence de presse au Capitole que « nous aimerions que le CDC étende le moratoire. C’est là que cela peut être fait.

Des millions de locataires risquent d’être expulsés de leur logement malgré des dizaines de milliards de dollars fédéraux alloués pour couvrir les arriérés de loyer de mars 2020 à juin 2021, et ces programmes d’allégement des loyers ont été en proie à des retards et à des déploiements inefficaces. , laissant les locataires et les propriétaires dans un état de purgatoire financier frustrant – et potentiellement dévastateur.

« Le fait est que près de 50 milliards de dollars ont été alloués – 46 milliards de dollars. Moins de 10% de ce montant a été dépensé, environ 3 milliards de dollars », a déclaré Pelosi. « Pourquoi les locataires devraient-ils être punis pour le fait que le système n’a pas mis d’argent dans leurs poches pour payer le loyer aux propriétaires ? »

Mais les démocrates, qui détiennent une faible majorité à la Chambre des représentants, ont des points de vue contradictoires sur la durée dans laquelle le moratoire devrait rester en place. Et le Congrès ayant quitté Washington pour ses vacances d’août, il est peu probable qu’un projet de loi se matérialise de si tôt.