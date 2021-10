Juridique & Réglementaire

L’administration Biden propose une taxe sur les plus-values ​​latentes avec le plan « Reconstruire en mieux »

AnTy25 octobre 2021

La secrétaire au Trésor Janet Yellen a proposé une taxe sur les plus-values ​​latentes.

S’exprimant sur « l’état de l’Union » de CNN ce week-end, Yellen a déclaré que cette nouvelle taxe serait prélevée sur les très riches.

« Ce n’est pas un impôt sur la fortune, mais un impôt sur les plus-values ​​latentes des personnes exceptionnellement fortunées. »

L’impôt sur les plus-values ​​s’applique aux bénéfices que les investisseurs réalisent sur la vente de leurs actifs. Le taux d’imposition actuel des gains en capital peut atteindre 37 % aux États-Unis, en fonction du type d’actif, du revenu de l’investisseur et de la période de détention.

Mais désormais, l’ancien président de la Réserve fédérale américaine veut que les investisseurs paient une taxe sur l’augmentation de la valeur d’un actif chaque année, même s’il n’est pas vendu.

C’est presque comme si, après avoir regroupé l’épargne pour la retraite dans des actions via le pompage de liquidités puis le ZIRP, Yellen et consorts essayaient maintenant de détruire tous les non riches, dans le cadre de certains, idk, « grand refaire » ou « mieux reconstruit à la avenir planifié de manière centralisée ». Cela ne finira pas bien. https://t.co/Lgnez7bkDP – BrendanEich (@BrendanEich) 25 octobre 2021

L’administration démocrate aux États-Unis prétend ne cibler que les super-riches avec cette taxe. Yellen a expliqué,

« Je n’appellerais pas cela un impôt sur la fortune. Mais cela aiderait à obtenir des gains en capital, qui représentent une part extraordinairement importante des revenus des personnes les plus riches, et qui échappent actuellement à l’impôt, jusqu’à ce qu’ils soient réalisés, et souvent ils ne sont pas réalisés dans la prestation de décès d’un soi-disant montée en puissance de la base.

Avec cette taxe, l’administration Biden cherche à financer un plan de dépenses de 3 500 milliards de dollars. Yellen a proposé pour la première fois la taxe sur les plus-values ​​latentes plus tôt cette année en février.

Depuis lors, des gestionnaires de fortune comme Howard Marks, qui a révélé en janvier que sa famille « possède une quantité importante » de Bitcoin, ont fait valoir que cela pourrait conduire à davantage d’investissements sur les marchés en dehors des États-Unis pour échapper à la taxe supplémentaire. BTC 5,62% Bitcoin / USD BTCUSD 63 338,29 $

Depuis lors, des gestionnaires de fortune comme Howard Marks, qui a révélé en janvier que sa famille « possède une quantité importante » de Bitcoin, ont fait valoir que cela pourrait conduire à davantage d'investissements sur les marchés en dehors des États-Unis pour échapper à la taxe supplémentaire.

Les participants au marché de la crypto se sont également prononcés contre cette décision de l’administration Biden. Charles Edwards, le fondateur de Capriole Investments, a commenté :

« Ils savent qu’ils ne peuvent pas arrêter d’imprimer. Ils savent que l’augmentation des taux d’intérêt brisera l’économie. Je m’attends à voir de plus en plus de jeux de taxation pour tenter de contrôler le ballon de la dette et l’hyperinflation. »

J’ai le pressentiment que cette proposition de taxe sur les plus-values ​​latentes est conçue pour empêcher les capitaux d’affluer vers #Bitcoin et d’autres actifs cryptographiques. https://t.co/6xPGn8mL7F – Wayne Vaughan (@WayneVaughan) 25 octobre 2021

La taxe s’appliquerait à ceux qui gagnent plus de 100 millions de dollars par an pendant trois années consécutives ou 1 milliard de dollars de revenu annuel. Les personnes touchées par la taxe pourraient bénéficier d’une déduction si leurs actifs perdaient de la valeur.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.