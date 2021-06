L’administration Biden restaure 1 milliard de dollars pour le «train vers nulle part» de Californie ⋆ 10z viral

in

La Federal Railroad Administration a déclaré qu’elle retirerait le milliard de dollars de fonds inutilisés pour le projet de dépassement de budget et de retard dans une lettre cinglante de 25 pages envoyée en mai 2019.

Le gouvernement fédéral a rétabli le financement d’un milliard de dollars pour le projet de train à grande vitesse de Californie, très critiqué, que les critiques ont surnommé le «train vers nulle part».

Le ministère des Transports a accepté de restituer jeudi soir les fonds, qui avaient été précédemment dépouillés par l’administration de l’ancien président Donald Trump, pour le projet de train à grande vitesse en Californie, a annoncé le gouverneur démocrate Gavin Newsom. Le projet de 119 milles compte un total de 35 chantiers de construction dans la vallée centrale de Californie et emploie en moyenne 1 100 travailleurs par jour.

« L’action de ce soir du gouvernement fédéral est une preuve supplémentaire que la Californie et l’administration Biden-Harris partagent une vision commune – des transports propres et électrifiés qui serviront les générations à venir », a déclaré Newsom dans un communiqué.

« Le rétablissement de près de 929 millions de dollars de subventions pour le projet de train à grande vitesse de Californie continuera à stimuler la création d’emplois, à faire avancer le projet et à rapprocher l’État de la mise en service des trains en Californie dès que possible », a-t-il poursuivi. “Nous remercions l’administration et le secrétaire de Biden-Harris [Pete] Buttigieg pour leur partenariat sur cette étape importante. »

Le secrétaire aux Transports Buttigieg avait été évasif lorsqu’on lui a demandé si le gouvernement aiderait à financer le projet lors d’une conférence de presse en avril. Il a répondu, affirmant que “des communautés de différents types” bénéficieraient du train à grande vitesse.

L’ancien gouverneur Arnold Schwarzenegger avait d’abord présenté le plan du système ferroviaire à grande vitesse et son successeur, le gouverneur Jerry Brown, a poursuivi le projet. En 2010, le gouvernement fédéral a accepté de donner à la Californie 3,5 milliards de dollars pour le chemin de fer proposé.

Mais, Newsom a considérablement réduit le projet après son entrée en fonction en 2019. Le projet au-delà du budget et du calendrier se déplacerait désormais de Merced à Fresno à Bakersfield – les 5e, 9e et 102e plus grandes villes de l’État – a déclaré Newsom.

« Soyons réalistes. Le projet, tel qu’il est actuellement prévu, coûterait trop cher et prendrait trop de temps. Il y a eu trop peu de surveillance et pas assez de transparence », a déclaré Newsom lors de son premier discours sur l’état de l’État en février 2019. « À l’heure actuelle, il n’y a tout simplement pas de chemin pour aller de Sacramento à San Diego, et encore moins de San Francisco à LA J’aimerais qu’il y en ait.

En réponse, l’administration Trump a tenté de récupérer ses 3,5 milliards de dollars de fonds, mais n’a pu obtenir que près d’un milliard de dollars qui n’avaient pas été dépensés. La Federal Railroad Administration (FRA) a déclaré qu’elle retirerait les fonds inutilisés de l’État de Californie dans une lettre cinglante de 25 pages envoyée en mai 2019.

“Il est maintenant clair que la Californie n’a pas de plans prévisibles, ni la capacité, de poursuivre cela dans tout l’État [High-Speed Rail] Système tel que proposé à l’origine », a écrit l’ancien administrateur de la FRA Ronald Batory dans la lettre. “[California] est chroniquement en retard dans les activités de construction du Projet et n’a pas été en mesure de corriger ou d’atténuer ses lacunes.

« Dans l’ensemble, de tels échecs critiques minent complètement la confiance de la FRA dans la capacité de la CHSRA à gérer efficacement le projet », a-t-il poursuivi.

En raison de ses nombreux échecs, les critiques ont qualifié le projet de « train à grande vitesse vers nulle part », selon le Los Angeles Times.

S’il est achevé, le projet deviendrait le premier système ferroviaire à grande vitesse du pays, selon Newsom.

