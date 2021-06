L’administration Biden révèle une pression pour étendre le suivi et l’analyse de la cryptographie et lutter contre les ransomwares

Le gouvernement américain renforce ses capacités de suivi et d’analyse cryptographiques pour lutter contre les attaques de ransomware qui utilisent des actifs numériques pour extorquer des victimes.

Dans un nouveau point de presse, l’attachée de presse adjointe Karine Jean-Pierre a déclaré que l’administration Biden était au courant d’une attaque de ransomware qui visait JBS, le plus grand producteur de viande au monde, qui possède des usines aux États-Unis, au Canada et en Australie.

Jean-Pierre affirme que la lutte contre les ransomwares est une priorité de la Maison Blanche, notant que dans ses efforts pour se protéger contre de telles attaques, l’administration Biden va enrichir sa boîte à outils pour suivre les transactions cryptographiques liées aux piratages.

«Le président Biden a déjà lancé un examen stratégique rapide pour faire face à la menace croissante des ransomwares pour inclure quatre lignes d’effort. Premièrement, la distribution d’infrastructures de ransomware et d’acteurs travaillant en étroite collaboration avec le secteur privé. Deuxièmement, la création d’une coalition internationale pour tenir les pays qui hébergent des acteurs de rançon responsables… [as well as] étendre l’analyse de la crypto-monnaie pour trouver et poursuivre les transactions criminelles ; et revoir les politiques du gouvernement américain sur les ransomwares.

Le FBI relie le piratage de JBS à un groupe basé en Russie connu sous le nom de REvil ou Sodinokibi, qui est également impliqué dans de précédentes attaques de logiciels malveillants contre le fabricant d’ordinateurs Acer, le fournisseur d’Apple Quanta Computer et le bureau de change Travelex.

“La Maison Blanche s’engage directement avec le gouvernement russe sur cette question et fait passer le message que les États responsables n’hébergent pas de criminels ransomware.”

