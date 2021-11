L’administration Biden s’appuie sur des informateurs pour appliquer les mandats de vaccination

L’administration Biden s’appuiera très probablement sur des informateurs pour faire appliquer son mandat de vaccin COVID-19 aux employeurs, selon les experts.

L’Occupational Safety and Health Administration (OSHA) est actuellement chargée d’appliquer la règle du président Joe Biden sur les vaccins qui doit entrer en vigueur le 4 janvier, obligeant les employeurs de 100 employés ou plus à exiger que leurs travailleurs soient vaccinés ou soumettent chaque semaine un COVID- négatif. 19 épreuves. Pourtant, l’agence, qui ne compte que 1 850 inspecteurs chargés de 130 millions de travailleurs et de 8 millions de chantiers, n’est peut-être pas équipée pour la tâche.

L’administration Biden devra peut-être plutôt s’appuyer sur des informateurs pour faire respecter le mandat des vaccins.

« Il n’y a pas d’armée d’inspecteurs de l’OSHA qui va frapper à la porte des employeurs ou même les appeler », a déclaré à l’Associated Press Debbie Berkowitz, ancienne chef de cabinet de l’OSHA et membre de l’Initiative Kalmanovitz de l’Université de Georgetown pour le travail et les travailleurs pauvres. « Ils vont s’appuyer sur les travailleurs et leurs représentants syndicaux pour déposer des plaintes là où l’entreprise bafoue totalement la loi. »

Environ 20% à 25% des inspections de l’OSHA sont dues à la réception d’une plainte d’un travailleur, a rapporté l’AP.

« La plupart des employeurs – ils respectent la loi », a déclaré à l’AP David Michaels, ancien chef de l’OSHA, épidémiologiste et professeur de santé publique à l’Université George Washington. « Ils essaient de s’assurer qu’ils répondent aux exigences de chaque loi et réglementation. »

Michaels a déclaré que l’OSHA pourrait décourager les employeurs en pénalisant lourdement les infractions en matière de santé.

« Maintenant, l’OSHA assurera le suivi », a déclaré Michaels. « Ils répondront aux plaintes. Ils feront des contrôles ponctuels. Ils émettront des citations et des amendes, et ils en feront une grosse affaire. »

L’OSHA n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de la Daily Caller News Foundation.

La Cour d’appel du cinquième circuit a temporairement bloqué le mandat du vaccin, invoquant des préoccupations constitutionnelles. L’ordonnance de suspension est actuellement contestée par le ministère de la Justice.

