L’administration Biden s’associe à Big Tech pour censurer les Américains – Tina Toon .

“My Big Tech Buddies s’assurera que vous ne verrez que les informations que nous voulons que vous voyiez”

“Circle back” Jen Psaki veut que les médias sociaux encerclent leurs wagons et censurent la liberté d’expression en Amérique. C’est vrai, elle et le régime Biden ne se soucient pas de notre premier amendement. Ils exhortent les médias sociaux à interdire à ceux qui remettent en question le plan de la Maison Blanche d’utiliser une injection expérimentale sur tous les Américains contre un virus qui a un taux de survie de 99,7%. Si vous êtes banni sur une plate-forme de médias sociaux, alors Psaki veut également que vous soyez banni de CHAQUE programme de médias sociaux. Le régime Biden a même parlé de censurer vos SMS et vos e-mails.

Pendant près de cinq ans, la gauche a qualifié Trump de « fasciste », mais maintenant nous voyons de vrais fascistes en action. Plus précisément, ce sont des marxistes qui veulent que les démocrates aient un contrôle total sur ce que nous pouvons dire.

Psaki, qui prétend être en contact permanent avec toutes les principales plateformes de médias sociaux, met en place le régime Biden pour le procès de Trump et elle devrait être le premier témoin de la plaignante. Pensez simplement à ce qui pourrait arriver si Trump atteint le stade de la découverte. Nous verrons à quel point le périphérique est devenu pourri. La gauche marxiste contrôle déjà notre éducation, les médias « grand public » et une trop grande partie de nos tribunaux et agences de sécurité. Maintenant, ils prétendent avoir le monopole de la science. Ils ont accaparé ce marché. Le Dr Fauci affirme que les anti-vaccins sont comme ils sont parce qu’ils sont conservateurs. Nan. Fauci est celui qui est politisé. Un génocidaire Bill Gates et d’autres centi-milliardaires mondialistes disent à Fauci quel récit pousser indépendamment des faits scientifiques réels. Fauci n’est PAS la voix de la science. Il est la voix de la mort.

La science doit toujours suivre la vérité. Au lieu de cela, il est forcé de suivre la politique et les gros sous. Sans liberté d’expression, nous n’obtiendrons que la version de la science des démocrates marxistes.

Chez GrrrGraphics, nous ne voulons pas du stalinisme en Amérique. Nous devons condamner avec véhémence ce que fait le régime Biden. Nous devons protéger nos libertés et cela inclut de dénoncer les escouades médicales que Biden prévoit d’envoyer de porte à porte. Cela conduira à une vaccination forcée, et s’ils peuvent nous empoisonner de force avec des injections, ils s’enhardiront davantage à prendre nos armes de force.

Nous devons prendre position et cela devrait être ici – ne permettez pas au régime traître de Biden de nous censurer.