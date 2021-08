L’administration Biden se penche sur les amendements cryptographiques concurrents à l’approche du vote final Crypto new media

La Maison Blanche envisage une course de dernière minute pour modifier un ensemble de dispositions fiscales sur les crypto-monnaies dans le projet de loi bipartite sur les infrastructures.

Les dispositions sont conçues pour aider à payer la réparation des routes et des ponts, entre autres projets, en réprimant l’évasion fiscale potentielle grâce à l’utilisation de crypto-monnaies.

Le projet de loi original, non modifié, tel que détaillé par le conseil général de Compound Labs, Jake Chervinsky, élargirait la définition de « courtier » dans le code des impôts pour inclure « toute personne qui (pour contrepartie) est chargée de fournir régulièrement tout service effectuant des transferts d’actifs numériques. au nom d’une autre personne.

La définition pourrait avoir un impact sur un large éventail de participants dans la sphère de la crypto-monnaie. En réponse, la sénatrice pro-crypto Cynthia Lummis, aux côtés des sénateurs Ron Wyden (D-Ore) et Pat Toomey (R-Pa), a créé un amendement qui, selon eux, clarifierait spécifiquement que les mineurs de toutes les blockchains ainsi que les développeurs de logiciels et les fabricants de portefeuilles n’ont pas à se conformer aux exigences de déclaration prévues par la législation.

Chervinsky, qui est également membre de la Blockchain Association, un groupe de politique publique axé sur la cryptographie, a déclaré que l’amendement était sur le point de réussir jusqu’à ce qu’un deuxième amendement surprise ait émergé des sénateurs américains Rob Portman (R-OH), Mark Warner (D -VA) et Kyrsten Sinema (D-AZ).

En revanche, le deuxième amendement n’exempterait que les mineurs de preuves de travail et les créateurs de portefeuilles crypto des exigences générales de déclaration du projet de loi sur les infrastructures. Peu de temps après l’annonce de l’amendement surprise, l’administration Biden s’est ralliée à lui, annonçant son soutien.

Mais le sénateur Lummis (R-WY) dit que ces changements ne vont pas assez loin.

Elle appelle la communauté crypto à contacter leurs sénateurs pour exprimer leur soutien à l’amendement Wyden-Toomey-Lummis avant un éventuel vote du week-end sur le projet de loi.

“Nous avons besoin de toi. Veuillez appeler vos sénateurs. Merci de tweeter. S’il vous plaît envoyer un courriel. Nous sommes confrontés à des vents contraires majeurs sur l’amendement Wyden-Lummis-Toomey. Enterrer l’innovation financière dans la paperasserie et envoyer des développeurs et des mineurs sur la collecte d’informations à la recherche d’informations qu’ils ne connaissent pas est une politique horrible.

Le vote final sur le projet de loi sur les infrastructures qui vise à lever 28 milliards de dollars du secteur des crypto-monnaies est provisoirement prévu pour le 7 août.

